佳兆业料3月初向境外债权人提交重组计划

路透香港2月17日 - 陷入财困的中国房地产商佳兆业(1638.HK)周二称，其财务顾问现正物色公司的境外债权持有人，并一直与当中部分人联络，预期重组计划将于3月初交付予境外债权人。

佳兆业周一在深圳举行境内债权人的初步会议，公司表示，会议反馈正面，而境内借款十分支持其将予采取的行动，公司将继续积极与境内借 款人沟通，以就重组的条款在切实可行的情况下尽早达成共识。

佳兆业并称，于周一为止，其债权人向相关中国法院提出合共63份境内贷款下的资产保全的申请，而接获的法院诉讼涉及的申索总金额约79.3亿元人民币。

该公司此前称，截至去年底的应付境内外贷款人的计息债务总额约650亿元人民币；预期今年底前应偿还的债务本金及利息总额介乎341-355亿元。

佳兆业称，已申请其股份于今早恢复交易。（完）

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(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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