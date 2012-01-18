中国房价继续回落 今年或开启地产商并购"元年"

在号称“史上最严”的高压调控下，中国房价多年来的快速上涨势头终於得到遏制，销售也陷入低谷。但行业的寒冬远未结束。

* 房价快速上涨势头得以遏制,调控效果续显

* 资金压力下,2012或成为地产业并购"元年"

* 首套房信贷政策"微调"可期

作者 邵晓忆 路透北京1月18日电---在号称"史上最严"的高压调控下,中国房价多年来的快速上涨势头终於得到遏制,销售也陷入低谷.但行业的寒冬远未结束.

虽然首套房信贷微调可期,但在"坚持房地产调控不动摇"的主基调下,新一年开发商仍将面临更大压力,"降价"将成自救出路,2012年有可能成为房企并购元年.

"我们预计2012年将是房地产开发商的整合年和并购年,是许多房地产项目公司的'2012',"高纬环球中国区投资部董事叶成宇表示.

他分析称,由於住宅房地产市场调控势头不减,房地产信贷紧缩,销售大幅回落,开发商资金链空前紧张,融资压力巨大,必将导致许多项目或公司进入交易市场,并购将空前活跃.

链家地产首席分析师张月也认为,对於2012年并不乐观的市场形势而言,大多数房企仍会选择最顺应市场的销售策略,通过以价搏量、快速销售来进行资金回收.因此在未来政策调控周期内,房企降价或者低价出售仍会是主流.

"在房价合理回归的目标下,价格仍将继续下行...2012年房价稳中有降将是主旋律,"她预计.

国家统计局稍早公布数据显示,2011年12月有四分之三大中城市房价环比下滑,同比涨幅亦进一步放缓;据路透测算,12月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨1.4%,为连续第五个月涨幅放缓,且以全年最低涨幅收尾.

同时,在持续严厉调控政策下,2011年房地产行业主要指标增幅已明显放缓,投资及新开工增速均出现明显下滑.统计局数据显示,尽管2011年房地产投资同比增速维持近28%的高位,但12月单月增速却降至12.3%,为年内新低,新开工面积增幅亦下滑至16.2%.

欲浏览2011年中国房价走势图,请点选(r.reuters.com/jyx95s)

**2012年或开启地产业并购"元年"**

虽然中国政策面预微调大幕徐徐拉开,进一步放宽在意料之中,但这并非针对房地产行业,故对该领域融资难困境虽有纾缓,却难有明显改善,尤其缺乏融资渠道的中小房企生存空间将进一步受到挤压,行业集中度将进一步提升.

如果说,2011年中国地产界并购才刚刚拉开序幕,那麽2012年并购整合恐将愈演愈烈.根据链家地产市场研究部数据显示,2011年以来房地产行业中,股权出让共183宗,相比上年增加72宗,增长65%.

"以前开发商还能熬一熬,因为前年卖的不错,还有些余粮在口袋李,现在趋势已经确认,余粮用的差不多了,所以得赶紧弄点粮食储在那里过冬了,"叶成宇表示.

12月末,上海外滩一幅商业"地王"几经转手,由近年在上海大举进行收购的SOHO中国410.HK以40亿元人民币取得50%股权.而交易的卖方则包括此前曾传出财困的绿城中国(3900.HK),以及上海证大(0755.HK)和上海磐石.

同时,房地产信托融资到期偿付或将成为另一个导火索.中金公司近期报告显示,2010年和2011年新增房地产信托约为5,000亿元,占到存量信托的70%,按照1.5-2年的发行期限,预计2012年和2013年将分别需要还本付息约为2,500亿元和3,100亿元.

"由於房地产市场的低迷,这些信托将面临着还款风险,需要以降价促销、'借新还旧'以及项目转让等方式来应对,由於今年三季度是信托还款高峰期,所以将加剧二季度行业的调整,"中金报告称.

评级机构惠誉上周发布报告称,中国政府为了实现抑制并稳定房价的目标,在2012年不可能取消现有住房限购令.此外,银行业整体向房地产商放贷仍将受到严格控制.

该机构预计,房地产商的两极分化将持续,规模较大的房地产商将保持现有优势,顺应市场需求推出新楼盘,以应对不利的市场环境;但小型房地产商由於财务和运营灵活性有限,更容易受到流动性较弱和调控趋紧的外部环境的影响.

**首套房信贷政策"微调"可期**

虽然房价上涨势头得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.去年底召开的中央经济工作会议强调,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给.

但为避免误伤"刚需",首套房的信贷政策微调或为时不远.

"当前实体经济出现萎缩风险,房地产过於低迷可能引发的上下游众多产业链的波动,因此在2012年政策上会对首套置业的刚性需求进行一定的挽救,"链家地产的张月表示.

中国住房和城乡建设部部长姜伟新在12月底时亦称,2012年要继续坚持房地产调控不动摇,严格实施差别化住房信贷、税收政策,但同时指出要支持居民的合理购房需求,优先保证首次购房家庭的贷款需求.

路透稍早调查显示,多数受访者认为中国不会在2012年取消限购,仅有6家认为可能会放松限购,但针对首套房的刚性需求会有鼓励政策出台.

在20家接受调查的分析机构中,有8家预计中国将在2012年第二季度降低首套房的首付款比例.

中国全国工商业联合会房地产商会稍早发布报告称,在首套购房优惠利率政策的影响下,伴随着市场供应量的增加,预计2012年房屋交易面积将小幅增加.

"(2012年)地产处在一个政策环境下,一个大形势下.在这种情况下,我们要危中找机会,加速转型,寻找机会和资源,过好这个冬天,"首创置业(2868.HK)董事长刘晓光稍早在一论坛上表示.(完)

--审校 乔艳红

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