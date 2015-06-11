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中国财经 | 2015年 6月 11日 星期四 13:55 BJT

中国1-5月房地产开发投资同比增5.1% 新开工面积下滑16%--国家统计局

路透北京6月11日 - 中国国家统计局周四公布，1-5月房地产开发投资同比增5.1%；1-4月为增长6%。

统计局并公布，1-5月房屋新开工面积同比下降16%；商品房销售面积同比下降0.2%，销售额同比增长3.1%。

国家统计局对数据进行解读称，商品房销售额回升的原因，一是房地产调控政策效果开始显现，市场预期发生转变，购房者信心有所恢复。

二是房地产开发企业和中介机构适时优化推盘和策略定价，积极去库存，现有库存中的优良部分逐步消化；三是房价基本稳定有利于购房需求平稳释放。

此前数据显示，1-4月房屋新开工面积同比下降17.3%；商品房销售面积同比下降4.8%，销售额降3.1%。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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