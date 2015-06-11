中国1-5月房地产开发投资同比增5.1% 新开工面积下滑16%--国家统计局

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月11日 - 中国国家统计局周四公布，1-5月房地产开发投资同比增5.1%；1-4月为增长6%。
统计局并公布，1-5月房屋新开工面积同比下降16%；商品房销售面积同比下降0.2%，销售额同比增长3.1%。
国家统计局对数据进行解读称，商品房销售额回升的原因，一是房地产调控政策效果开始显现，市场预期发生转变，购房者信心有所恢复。
二是房地产开发企业和中介机构适时优化推盘和策略定价，积极去库存，现有库存中的优良部分逐步消化；三是房价基本稳定有利于购房需求平稳释放。
此前数据显示，1-4月房屋新开工面积同比下降17.3%；商品房销售面积同比下降4.8%，销售额降3.1%。（完）
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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