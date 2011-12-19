中国楼市调控仍不可松懈--新华社

路透北京12月19日电---新华社周日针对最新公布的房价数据发表时评称,中国11月70个大中城市房价的环比下降,带有较为明显的季节性因素和年终效应,体现出中国房地产调控取得一定成效,但仍不容过於乐观,调控不能有松懈.

文章表示,11月临近年末,属於房地产市场的交易淡季,加之2012年春节来得比往年要早,一定程度上加速了年末房地产清淡市场的来临.因此仅根据一两个月甚至是年末月份的房价环比变化,尚不足以对房价的长远发展趋势作出判断.

时评强调,在国家陆续出台诸多严厉政策以加强房地产调控的背景之下.房价当前的走势,显然还难以满足公众的期待,"无论是巩固既有成果还是顺应民意期待,加强房地产调控仍不能有丝毫的松懈."

在地方政府房地产调控方面,时评指出,房价调控的效果,很大程度上与当地政府的态度和力度紧密相关.如果没有坚定的决心和过硬的手段,落实限购"走着瞧",甚至以限价应付,只是让房价的涨幅"不高於当地GDP增速",房价要朝着社会期望的方向发展,必然会相当艰难.

中国国家统计局周日公布,11月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市增至49个,较上月增加了15个,价格持平的城市有16个.

国家发改委主任张平上周五称,明年要把保障性安居工程建设摆在突出重要位置,加强与建设、财政、金融、国土等部门的协同配合,并要继续严格执行抑制投机、投资性需求的政策措施.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.上周举行的中央经济工作会议强调,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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