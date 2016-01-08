中国房企险资趋于双向融合 有助地产投资市场反弹--戴德梁行

路透北京1月8日 - 针对近期保险资金活跃投资房地产公司，国际物业顾问--戴德梁行表示，房企和险资的双向融合是大趋势，险资资金注入将推动大宗交易市场的活跃度，预计会将投资目光集中在京沪等一线城市带有稳定现金流的项目。

戴德梁行在新闻稿中称，按2014年的保险资金总资产规模，保险资金投入不动产类的上限将达60,000亿元。鉴于保监会放开保险资金投资不动产，且其他投资渠道有限，地产类投资成为保险资金的热点，尤其是优质的地产公司股。

报告指出，整体来看，目前估值偏低的优质地产股，尤其是股权分散，加上原有大股东投资实力有限的房企成为险资争夺的对象。

“地产公司长期处于资金流动性、资金成本高的压力之下。而保险资金的低成本及规模因素，也引起地产公司的关注。”戴德梁行北中国区投资及顾问服务部主管刘兵表示。

他指出，未来随着国民的保险消费增加，险资企业将有更多资金用于房地产投资，将极大的助力国内地产投资市场反弹，烘托优质地产资产量价齐升的新局面。

戴德梁行援引Wind统计，133家A股房企中，被险资进入前十大股东的房企为21家，占比达到15.8%。其中，中国人保入股五家房企，安邦保险入股四家，中国人寿入股三家，生命人寿入股两家。

安邦保险及中国人寿已占有远洋地产(3377.HK)59.02%的股份；万科 (000002.SZ)(2202.HK)也已被宝能系入主；安邦保险占居金融街地产、金地集团的第二大股东之位。(完)