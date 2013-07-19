房地产企业再融资和IPO重启口径均无变化--证监会发言人

路透北京7月19日 - 中国证监会发言人周五表示，证监会对于房地产上市公司再融资和首次公开发行(IPO)重启的口径均较此前没有改变。

此前媒体有关房企融资或有条件放开的报道，一度引发市场对监管层政策松动的揣测。

证监会发言人在例行记者会上回答路透提问时表示，“房地产上市公司融资的口径，证监会没有变化，IPO的口径也没有变化。”

此前新华网报导称，近期各种迹象表明房企融资有望有条件地放开，涉及房地产上市公司的重组可能最先开闸。

在6月28日的记者会上，证监会发言人在阐述针对房地产上市公司的融资政策时表示，根据国务院相关规定，对存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，将暂停上市、再融资和重大资产重组。对于房地产企业是否存在违反国务院有关规定的情形，证监会在进行相关审核时，将依据国土资源部的意见来进行认定。

自2010年房地产调控以来，房地产企业在国内的股权类和债权类融资均受阻，银行信贷和信托成为其主要融资渠道，亦有不少房企借道境外市场进行融资。

此外，针对创业板公司再融资的问题，该发言人表示，创业板再融资制度已经完成前期的论证工作，还需要走相关的立法程序。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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