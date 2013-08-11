三湘股份拟定向募资不超12.5亿元

路透北京8月10日 - 又一房地产公司推再融资方案，三湘股份(000863.SZ)周五晚间公告称，拟非公开发行23,674万股股份，募集资金不超12.5亿元人民币，投向公司两个地产项目及补充流动资金。

公司表示，本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于5.28元/股。

本次增发募集资金将投向三湘海尚名邸和虹桥三湘广场两个项目，其中，前者土地用途为居住用地，公司拟投入7亿元，后者土地用途为商服用地，拟投入3亿元；另外是次募集资金中2亿元补充流动资金。

特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

三湘股份同日发布半年报提供数据显示，上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.06亿元，同比下降36.82%。

有关中国房地产企业再融资将松绑的消息一个多月来在市场广泛流传，随着新湖中宝(600208.SS)、宋都股份(600077.SS)等上市房企陆续公布融资预案，传言最近得到部分证实。这意味着，股权和债权类融资在沉寂三年多之后，有望重新成为房企融资的正途。

上海证券报周六报导称，在周五召开的证监会新闻通气会上，证监会新闻发言人在已重申多次的涉房企业再融资政策口径的基础上，继续明确，对于再融资募资投向住宅房地产开发业务的，须国土部认定是否属于违规企业仍是审核要件。

2010年开始的一轮房地产调控，使得房地产企业在国内的股权类和债权类融资均受阻，银行信贷和信托成为其主要融资渠道，并催生越来越多的房企借道境外市场进行融资。今年以来，监管层对“影子银行”的金融风险愈加警惕，而房地产信托也逐渐进入刚性兑付高峰期。

三湘股份自8月7日(周三)起开始停牌，当时收盘价为5.91元，过去一个月累计上涨2.2491%。(完)

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(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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