中国地产开发商称将调高主要城市豪宅项目价格

记者 詹颖颐

路透香港2月17日 - 部分中国地产开发商正计划在今年调高主要地段的新豪宅项目价格，这是2014年最后八个月新屋价格持续下滑以来一个罕见的信心回升迹象。

在中国人民银行11月意外降息，并于本月调降银行存款准备金之后，部分开发商正开始调高主要城市的房屋价格；中国经济成长幅度降至超过20年以来最低水准，北京当局正试图振兴经济。

不过高阶市场的趋势还不太可能扩散至整体市场，因待售房屋数量庞大。

驻上海的中原地产华东首席执行官表示，“这不会带动市场全面复苏。”

“比起一年前流动性是宽松了些，但市场并不具备大的涨价条件，因为待售房产还很多，而宏观经济还没有明显改善。”

华润置地(1109.HK)、方兴地产(0817.HK)及招商地产000024.SZ等业者的高管表示，他们全都计划在今年调高部份主要地区新项目的价格；这些高管人士不愿具名，因为他们并未取得对媒体发言的授权。

根据地产研究公司克而瑞信息集团(CRIC)数据，上海总价超过1,000万人民币的豪华楼盘销售量在去年下滑34%至2,246套，2013年则为3,406套。2012年的销量约2,243套。

CRIC数据显示，中国最大住宅开发商万科(2202.HK)(000002.SZ)今年将在上海最新推出的一批楼盘价格调高5.8%，来到每平方米71,720元人民币。一名万科项目的销售人员向路透证实，该公司已经调涨价格，但她并未提供细节。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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