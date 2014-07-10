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中国财经 | 2014年 7月 10日 星期四 19:18 BJT

上半年保障性安居工程开工530万套--住建部

路透北京7月10日 - 新华社周四报导援引住房城乡建设部消息称，截至6月底，今年中国保障性安居工程已开工530万套，基本建成280万套，分别达到年度目标任务的76%和58%，完成投资7,200亿元人民币。

住建部表示，下一步将重点完善住房保障顶层设计，出台城镇住房保障条例；并加快推进保障房建设和棚户区改造。

“切实抓好保障房后续管理，在准入、使用、退出等方面建立规范机制，”报导称。

2014年，全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上（其中各类棚户区470万套以上），基本建成480万套。

5月下旬有本地媒体报导称，北京市今年将出台基本住房保障条例（草案），规定本市保障性住房封闭运行，将不再上市交易，并将以“无房”作为受保障人群的惟一定性标准。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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