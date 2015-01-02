去年跻身百亿军团房企增至80家 凸显强者愈强--中指院

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港1月2日 - 中国指数研究院发表报告称，2014年共有80家房地产企业跻身百亿军团，较2013年增加九家，销售总额共计2.8万亿元人民币，市场份额近40%。
报告称，去年全国商品房销售额全年同比降幅近8%，销售均价同比跌幅近5%。但年销售额100亿元以上的百亿房企凭藉更灵活的适应能力和更高的抗风险能力，实现了业绩逆势增长，经受住了政策、去化、资金等各方面的考验。
在该80家百亿房企中，其中七家去年全年销售额逾千亿元，首五位依次为绿地控股（2,403亿）、万科(000002.SZ)(2202.HK)（2,180亿）、大连万达商业地产3699.HK（1,470亿）、保利房地产(600048.SS)（1,370亿）、及恒大地产(3333.HK)（1,317亿）。
报告指出，其中绿地和万科更首破2,000亿元大关，平均38%的业绩增幅进一步拉大与其他千亿企业的距离。年销售额介于100-300亿的企业最为集中，共计61家，竞争尤为激烈。可以看出，百亿企业阵营之间分化拉大，强者愈强的情况愈加凸显。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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