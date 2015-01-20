版本:
中国
中国财经 | 2015年 1月 20日 星期二 10:17 BJT

中国2014年房地产开发投资同比增10.5% 新开工面积下降10.7%

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周二公布，中国2014年房地产开发投资同比增10.5%，1-11月的增速为11.9%。

统计局并公布，2014年房屋新开工面积同比下降10.7%；商品房销售面积同比降7.6%，销售额下降6.3%。

此前数据显示，1-11月房屋新开工面积同比下降9%；同期，商品房销售面积同比下降8.2%，销售额同比降7.8%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐