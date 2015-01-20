中国2014年房地产开发投资同比增10.5% 新开工面积下降10.7%

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周二公布，中国2014年房地产开发投资同比增10.5%，1-11月的增速为11.9%。
统计局并公布，2014年房屋新开工面积同比下降10.7%；商品房销售面积同比降7.6%，销售额下降6.3%。
此前数据显示，1-11月房屋新开工面积同比下降9%；同期，商品房销售面积同比下降8.2%，销售额同比降7.8%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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