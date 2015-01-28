中国住建部放宽住房公积金租房提取条件--电台

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京1月28日 - 中国财政部、住建部和央行三部门周三联合发布，为改进住房公积金提取机制，将放宽提取住房公积金支付房租的门槛，明确只需连续缴存公积金满三个月，无需租金发票、税票也可提取公积金付房租。
中央人民广播电台“中国之声”报导援引住建部称，要求各地尽快根据当地租金水平和住房面积确定提取额度；同时各地应建立公积金、房屋交易和产权管理公共租赁住房信息共享机制，严控骗提套取公积金行为。
根据新政，职工连续足额缴存满三月，本人及配偶在缴存城市无自有住房且租房的，可提取双方住房公积金支付房租；租住公租房，可按照实际房租支出全额提取；租住商品房，各地根据当地租金水平和住房面积确定提取额度。
数据显示，2014年，住房租赁提取公积金比例只占全部提取总额比例的1%左右。
自2014年10月公积金新政发布以来，全国已经有超过40个城市不同程度地放宽了公积金贷款政策。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。