中国住建部放宽住房公积金租房提取条件--电台

路透北京1月28日 - 中国财政部、住建部和央行三部门周三联合发布，为改进住房公积金提取机制，将放宽提取住房公积金支付房租的门槛，明确只需连续缴存公积金满三个月，无需租金发票、税票也可提取公积金付房租。

中央人民广播电台“中国之声”报导援引住建部称，要求各地尽快根据当地租金水平和住房面积确定提取额度；同时各地应建立公积金、房屋交易和产权管理公共租赁住房信息共享机制，严控骗提套取公积金行为。

根据新政，职工连续足额缴存满三月，本人及配偶在缴存城市无自有住房且租房的，可提取双方住房公积金支付房租；租住公租房，可按照实际房租支出全额提取；租住商品房，各地根据当地租金水平和住房面积确定提取额度。

数据显示，2014年，住房租赁提取公积金比例只占全部提取总额比例的1%左右。

自2014年10月公积金新政发布以来，全国已经有超过40个城市不同程度地放宽了公积金贷款政策。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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