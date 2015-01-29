佳兆业称将委聘财务顾问 就解决债务及其他责任提供建议

路透香港1月29日 - 陷于违约危机的中国房地产商--佳兆业集团(1638.HK)表示，董事会已决定委聘华利安（中国）有限公司为其财务顾问，就公司的资本架构（包括境内外债务及其他责任）提供战略建议。

公司的声明指，财务顾问一经委聘，经考虑所有持份者（包括境内

外债权人）的利益后，将协助公司审阅及评估多种方案及制定可达致各方同意的解决方案的计划。

＂经考虑财务顾问的结果，董事会预期制定及实行计划以改善集团的财务状况。＂声明称。

佳兆业股份自去年12月29日起停牌，以待进一步刊发有关涉及公司的有关若干法院申请，及以财务顾问的意见而制定的计划的公告。

佳兆业本月初未能如期偿还一笔于2020年到期美元债券约2,600万美元的应付利息，并将延期至2月9日偿付，倘公司届时仍未能支付利息，其将成为首家离岸债违约的内房公司。

此外，该公司去年底未能按时偿还一笔4亿港元贷款，后来获得汇丰银行免于追究的处理。惟同时接获其他债权人即时还款之要求，而公司数个银行帐户已被冻结和扣划。涉及银行结余合共约4.47亿元人民币和2.66亿元人民币。

佳兆业的离岸债自上月以来已下跌2/3，但近日因市场憧憬公司提出解决方案而有所反弹。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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