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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 29日 星期四 13:50 BJT

中国住建部放宽住房公积金租房提取条件

中国财政部、住建部和央行三部门周三联合发布，为改进住房公积金提取机制，将放宽提取住房公积金支付房租的门槛，明确只需连续缴存公积金满三个月，无需租金发票、税票也可提取公积金付房租。路透
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