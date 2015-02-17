1月中国70个大中城市新建住宅售价同比跌5.1% 环比降0.4%

中国强烈质疑欧委会对中国产热轧板卷反补贴案裁决的正当性
路透北京5月5日 - 针对欧盟委员会对中国产热轧板卷反补贴案做出的终裁披露，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国强烈质疑欧委会裁决的正当性，并敦促欧委会严格依照世贸组织规则进行调查和裁决，尽快修改其不合理裁决。
路透北京2月17日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，1月70个大中城市新建住宅销售价格同比下跌5.1%，为连续五个月下跌且跌幅持续扩大。
从环比看，1月新建住宅销售价格较上月跌0.4%，连续第九个月下滑，跌幅较上月扩大。
重点城市看，北京与上海1月新建住宅销售价格指数分别同比下降3.2%和4.2%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
2015年 同比(%) 环比(%)
1月 -5.1 -0.4
2014年 同比(%) 环比(%)
12月 -4.3 -0.3
11月 -3.7 -0.5
10月 -2.6 -0.8
9月 -1.3 -1.0
8月 0.5 -1.1
7月 2.5 -0.9
6月 4.2 -0.5
5月 5.6 -0.2
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校)
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