中国1月房价同比跌幅继续扩大 供求主导地方楼市分化加剧

路透北京2月17日 - 中国1月主要城市房价同比跌幅再创新高，近几月诸多利好楼市的政策刺激效应有限，在供需主导下，地区分化加剧，一线城市略有回暖，而三四线仍在供过于求的泥沼之中。

路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，1月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌5.1%，为连续五个月下跌且跌幅持续扩大，创下路透自2011年开始统计以来的最大跌幅。

从环比看，1月新建住宅销售价格较上月跌0.4%，连续第九个月下滑，跌幅较上月0.3%有所扩大。

“房价环比总体略有下降，城市间呈现分化。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读数据时表示，“房价持平和上涨的城市主要集中在一、二线城市；房价降幅大于0.5%的城市主要集中在三线城市。”

数据显示，70个大中城市中，环比价格下降的城市有64个，上涨2个，持平4个。同比价格下降的城市有69个，上涨的城市有1个，其中最高涨幅为0.8%，最低为下降10.5%。

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刘建伟指出，一线城市房价初步呈现止跌回稳态势，新建商品住宅价格环比综合平均连续两个月微涨，二手住宅价格环比综合平均连续四个月微涨，1月新建商品住宅和二手住宅价格环比下降的一线城市均只有1个，且跌幅均在0.2%以内。

北京、上海、广州和深圳1月新建商品住宅价格指数环比分别是下跌0.1%、持平、持平和上涨0.3%。

而据刘建伟介绍，二线城市房价环比综合平均仍然下降，但降幅缓慢收窄。三线城市房价继续下降，且降幅略有扩大，1月三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比综合平均降幅均比上月扩大0.1个百分点。

中原集团研究中心总监刘渊表示，三四线楼市表现欠佳主要原因还是供大于求，而一线城市人口增长带来稳定的自住需求，供应量也不如三四线高。

“现在市场的整体走势是越来越符合市场规律，供求关系主导，外来刺激短时间改变走势，但改变不了基本面的需求。”刘渊称当前已不像前几年投资需求旺盛，政策对市场的刺激作用也比较明显，最近降息后成交量的反弹马上就消失了。

中原此前发布报告称，2014年底，在政策不断松动、上市房企业绩冲刺两大因素的助推下，新房市场销量一路冲高。12月40个重点城市新房销售面积更是达到了历史峰值。然而，进入2015年后，市场回升的趋势嘎然而止。1月40个重点城市新房销售面积出现30%的环比大幅下跌。他们认为这是市场潜在需求不足，政策刺激效果昙花一现所致。预计全年楼市将保持总体平稳、小幅上升的走势。

2014年央行放宽房贷政策加上11月末的降息、公积金政策调整，对房地产市场年末的整体回暖提供了重要基础。不过今年2月降准叠加了淡季因素，未对市场产生刺激效应。（完）

(发稿 宿泱韫； 审校 林高丽/黄凯)

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