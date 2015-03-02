2月中国百城住宅均价环比转升为跌 同比跌幅持续扩大--中指院

路透北京3月2日 - 中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，2月百城住宅均价再次同比和环比双跌，同比下降3.84%，连续第五个月下跌且跌幅持续扩大；环比则在上月短暂转升后再度下滑，跌0.24%。

报告称，整体来看，受春节假期影响，楼市进入传统淡季，供需均表现平淡，百城住宅均价整体稳中略降，绝大多数城市价格变化在1%以内。

展望未来，在经历去年的调整期后，随着各项利好政策叠加，市场各方预期企稳。伴随着春天的到来，各种“微放松”政策组合效应将持续显现，若房企抓住有利时机，采取积极的销售策略，楼市“小阳春”或将如期而至。

以下为中指院报告全文：

中国指数研究院报导：根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年2月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10539元/平方米，环比小幅下跌0.24%。从涨跌城市个数看，39个城市环比上涨，61个城市环比下跌。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少5个，其中涨幅在1%以上的城市有2个，较上月减少7个；本月价格环比下跌的城市数量较上月增加5个，其中跌幅在1%以上的有17个，较上月增加1个。同比来看，全国100个城市住宅均价与2014年2月相比下跌3.84%，跌幅较上月扩大0.75个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为6924元/平方米，环比下跌0.9%，同比下跌4.3%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为18957元/平方米，环比小幅下跌0.17%；同比继续下跌，跌幅扩大1.22个百分点，至2.45%。

2015年2月，全国100个城市住宅均价再次下跌，环比小幅下跌0.24%，同比连续第五个月下跌，且跌幅持续扩大；十大城市住宅均价环比微跌0.17%，同比连续第三个月下跌，跌幅扩大。整体来看，受春节假期影响，楼市进入传统淡季，供需均表现平淡，百城住宅均价整体稳中略降，绝大多数城市价格变化在1%以内。政策方面，节前央行宣布降低存款准备金率，该政策的出台将优化资金环境，降低融资成本，有效改善市场预期，维持企业信心平稳。企业策略方面，年初销售速度放缓，房企推盘力度减弱，拿地积极性略有增强，为迎接3月楼市“小阳春”蓄力。

2月正逢春节假期，企业新盘推广和价格调整处于全年低点，楼市整体出现波动。展望未来，在经历去年的调整期后，随着各项利好政策叠加，市场各方预期企稳。伴随着春天的到来，各种“微放松”政策组合效应将持续显现，若房企抓住有利时机，采取积极的销售策略，楼市“小阳春”或将如期而至。

**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**

2015年2月，100个城市中，住宅价格环比2015年1月上涨的城市个数为39个，较上月减少5个。涨幅居前十位的城市依次是：株洲、连云港、武汉、呼和浩特、湘潭、哈尔滨、天津、济南、泰州、邯郸。其中，株洲、连云港涨幅超过1%，武汉、呼和浩特、湘潭、哈尔滨涨幅在0.8%-1%之间，天津、济南、泰州、邯郸涨幅在0.62%-0.75%（含0.62%）之间。其他环比上涨的29个城市中，洛阳、柳州等14个城市涨幅在0.3%-0.6%（含0.6%）之间；常熟、无锡等11个城市涨幅在0.1%-0.3%之间；威海、上海等4个城市涨幅在0.1%以内。

2015年2月，住宅价格环比下跌的城市个数为61个，较上月增加5个。跌幅居前十位的城市依次是：汕头、张家港、新乡、珠海、福州、绵阳、宜昌、湛江、大连、北海。其中，汕头、张家港、新乡、珠海跌幅在2%以上；福州、绵阳、宜昌、湛江、大连跌幅在1.5%-2%（含1.5%）之间；北海下跌1.41%。其他环比下跌的51个城市中，江阴、厦门等7个城市跌幅在1%-1.3%之间；绍兴、南通等19个城市跌幅在0.5%-1%之间；秦皇岛、日照等25个城市跌幅在0.5%以内。

**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**

2015年2月，百城住宅价格同比2014年2月下跌3.84%，跌幅较上月扩大0.75个百分点。100个城市中，有13个城市住宅价格同比上涨，上涨城市个数较上月减少5个。其中，厦门、保定涨幅在10%以上；石家庄、衡水等8个城市涨幅介于1%-5%之间；上海、哈尔滨、深圳涨幅在1%以内。

2015年2月，100个城市中有87个城市住宅价格同比下跌，下跌城市个数较上月增加5个。其中，桂林、三亚等13个城市跌幅在10%-20%之间；海口、大连等41个城市跌幅在5%-10%之间；天津、无锡等31个城市跌幅在1%-5%之间；昆山、泉州跌幅在1%以内。

**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市新建住宅的全样本调查数据显示，2015年2月十大城市住宅均价为18957元/平方米，环比微跌0.17%。具体来看，十大城市中4个城市环比上涨，较上月减少2个，依次为武汉、天津、深圳、上海。其中，武汉、天津住宅均价环比分别上涨0.95%和0.73%；深圳、上海涨幅在0.2%以内。重庆（主城区）、成都、北京、杭州、南京、广州环比下跌，跌幅均在0.7%以内，其中重庆（主城区）、成都环比跌幅较大，分别为0.69%和0.68%。

同比来看，十大城市住宅价格同比下跌2.45%，跌幅较上月扩大1.22个百分点。本月，十大城市中上海、深圳2个城市同比上涨，涨幅分别为0.85%和0.01%，较上月均有所收窄。其余8个城市均不同程度下跌，其中杭州同比跌幅仍最大，为11.17%，较上月扩大0.22个百分点；北京同比跌幅最小，为1.54%。

**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2015年2月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为26215元/平方米，环比上涨0.18%，同比下跌2.84%。

环比来看，2015年2月十大城市主城区二手住宅平均价格由跌转涨，上涨幅度为0.18%。十大城市中，成都、杭州、广州环比下跌，天津无变化，其余城市均环比上涨。具体来看，成都、杭州跌幅较大，分别为0.55%和0.53%；广州下跌0.28%。环比上涨的城市中，深圳涨幅最大，为0.68%，较上月收窄0.34个百分点；上海本月由跌转涨，涨幅为0.35%；南京、重庆、武汉、北京涨幅均在0.3%以内。

同比来看，2015年2月十大城市主城区二手住宅平均价格下跌2.84%，跌幅较上月扩大0.43个百分点。十大城市中，仅深圳、武汉、上海同比上涨，其余城市均同比下跌。具体来看，深圳涨幅最大，为2.40%，涨幅较上月收窄0.92个百分点；武汉同比上涨1.52%；上海上涨0.82%，涨幅较上月扩大0.21个百分点。同比下跌的城市中，杭州跌幅最大，为10.07%；北京跌幅为7.88%，较上月扩大0.73个百分点；广州跌幅为4.73%，跌幅较上月扩大0.79个百分点；成都跌幅为2.50%；重庆跌幅为1.46%；南京、天津本月由涨转跌，跌幅分别为0.45%和0.07%。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 黄凯)

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