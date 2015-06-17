中国官媒称房价暴涨暴跌基础不复存在 整个行业将平稳发展

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月17日 - 人民日报周三刊发时评文章称，要靠市场力量改善居住条件，随着经济增长步入中高速阶段，房价暴涨暴跌的基础不复存在，整个行业将会平稳健康发展。
文章称，规则健全的房地产市场，不会单边上涨。不切实际的行政干预，只会火上浇油，扭曲供需平衡，让房价更为畸形。在行政手段逐步淡出、市场力量日渐显现的当下，个别特大城市的房价在合理区间正常波动。
文章指出，看不见的是市场的手；看得见的是人的迁徙。深圳房价暴涨“最本质的还是货币”的评论说对了一半。说到底货币还是由人支配，反映人与人的利益关系。对特大城市来讲，严格控制人口规模才是釜底抽薪的调控良策。靠行政引导、市场主导，让城市定准方位、个体找准方向，房地产才能回归居住的本位。
“从全国看，大部分城市的房地产供过于求，特别是三四线城市，前期扩张的步伐过快，新城新区的规划过于超前，甚至出现了楼比人多的空城、鬼城。消化这些过剩的行业库存，专家普遍预计需要较长的时间，短期来看房价不跌就不错了，没什么暴涨的余地。”文章称。
“3·30政策”施行以来，一线城市房价强劲回暖，深圳更是领涨全国，个别新推出的楼盘现场人头攒动，俨然抢购态势。“地王”频出，“日光盘”又现，“买，还是不买”，购房者的纠结与焦虑，考验着宏观调控的定力。
文章指出，一线城市、特大城市的房地产市场，确实迎来了“小阳春”。40个重点监测城市的销售面积与开发投资，提速都非常明显。其原因，一是经济走势逐渐筑底，二是流动性适度宽松，三是“限购”“限贷”政策的调整释放了观望许久的“刚需”。在新型城镇化的大背景下，北上广深这类“巨无霸”城市的房价，难免存在一定的上涨空间。
但在经济新常态下，对此也不必恐慌。特大城市的“限购”政策毕竟还没放开，购买力相对受到限制。同时随着投资渠道的多元化，人们对房子的投资、投机性需求在下降。
而贷款新政、公积金新政倾向于保障基本需求，保障房、自住型商品房的入市也在分流部分“刚需”。当然，随着工资水平、财产性收入的日益提高，居民购买力绝对水平还要上升，稀缺的地段、改善性需求以及学区房等，难免受到追逐、热捧，这就只能交给市场来决定、来调节。 文章称，2013年以来，房地产调控更多是“无为而治”，运用既有的工具、遵循既定的节拍，适度放松了部分行政性干预，房价未见报复性上涨，反倒一步步地回归了合理区间。 放眼未来，进一步改善人居条件，仍离不开市场的资源配置功能。认清这一点，广大购房者就要理性看待涨跌，而不能指望谁用行政手段一巴掌把房价打到完全让每个人“满意”。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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