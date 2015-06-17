中国官媒称房价暴涨暴跌基础不复存在 整个行业将平稳发展

路透北京6月17日 - 人民日报周三刊发时评文章称，要靠市场力量改善居住条件，随着经济增长步入中高速阶段，房价暴涨暴跌的基础不复存在，整个行业将会平稳健康发展。

文章称，规则健全的房地产市场，不会单边上涨。不切实际的行政干预，只会火上浇油，扭曲供需平衡，让房价更为畸形。在行政手段逐步淡出、市场力量日渐显现的当下，个别特大城市的房价在合理区间正常波动。

文章指出，看不见的是市场的手；看得见的是人的迁徙。深圳房价暴涨“最本质的还是货币”的评论说对了一半。说到底货币还是由人支配，反映人与人的利益关系。对特大城市来讲，严格控制人口规模才是釜底抽薪的调控良策。靠行政引导、市场主导，让城市定准方位、个体找准方向，房地产才能回归居住的本位。

“从全国看，大部分城市的房地产供过于求，特别是三四线城市，前期扩张的步伐过快，新城新区的规划过于超前，甚至出现了楼比人多的空城、鬼城。消化这些过剩的行业库存，专家普遍预计需要较长的时间，短期来看房价不跌就不错了，没什么暴涨的余地。”文章称。

“3·30政策”施行以来，一线城市房价强劲回暖，深圳更是领涨全国，个别新推出的楼盘现场人头攒动，俨然抢购态势。“地王”频出，“日光盘”又现，“买，还是不买”，购房者的纠结与焦虑，考验着宏观调控的定力。

文章指出，一线城市、特大城市的房地产市场，确实迎来了“小阳春”。40个重点监测城市的销售面积与开发投资，提速都非常明显。其原因，一是经济走势逐渐筑底，二是流动性适度宽松，三是“限购”“限贷”政策的调整释放了观望许久的“刚需”。在新型城镇化的大背景下，北上广深这类“巨无霸”城市的房价，难免存在一定的上涨空间。

但在经济新常态下，对此也不必恐慌。特大城市的“限购”政策毕竟还没放开，购买力相对受到限制。同时随着投资渠道的多元化，人们对房子的投资、投机性需求在下降。

而贷款新政、公积金新政倾向于保障基本需求，保障房、自住型商品房的入市也在分流部分“刚需”。当然，随着工资水平、财产性收入的日益提高，居民购买力绝对水平还要上升，稀缺的地段、改善性需求以及学区房等，难免受到追逐、热捧，这就只能交给市场来决定、来调节。 文章称，2013年以来，房地产调控更多是“无为而治”，运用既有的工具、遵循既定的节拍，适度放松了部分行政性干预，房价未见报复性上涨，反倒一步步地回归了合理区间。 放眼未来，进一步改善人居条件，仍离不开市场的资源配置功能。认清这一点，广大购房者就要理性看待涨跌，而不能指望谁用行政手段一巴掌把房价打到完全让每个人“满意”。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。