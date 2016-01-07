上置集团称大股东中民投将择机注入资产 并拟海外拓展

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月7日 - 上置集团(1207.HK)早前获中国民生投资（中民投）附属中民嘉业入股成控股股东，公司高管周四表示，中民投下一步将择机向上市公司注入资产，未来将专注于一线城市的地产开发，并计划拓展海外市场。
中民嘉业为中民投旗下的房地产与产业投资附属公司，由中民投全资持有，该公司目前持有上置集团60.78%的已发行股本。
上置集团主席贺斌吾在发布会上称，中民投一年多前投得上海黄埔区董家渡的地块，该项目发展面积达到120万平方米，未来有望注入上置集团。
＂（大股东）会随着上置集团的发展、市场情况及项目建造情况，逐步把（中民）嘉业的资产注入上置集团。＂贺斌吾说。
目前上置集团的土地储备约350万平方米。
资料显示，董家渡项目由中民投于2014年11月联手外滩投资、佳渡置业以248.5亿元人民币竞得。项目为商业、办公及住宅综合用地，比例分别不大于17%、不少于65%及不大于18%。
贺斌吾表示，上置集团未来将以上海市场为主，至于海外发展亦会聚焦一线市场。
＂随着一带一路的发展，以及更多中资企业走向海外，他们都需要办公楼和住宅。欧洲我们会去伦敦，美国就去纽约。＂他说。
贺斌吾表示，希望通过大股东能把过去一些高成本的信托融资解决，并恢复加快项目建设，冀两至三年内把公司的经营情况改善过来。
上置集团今天收低7.46%，报0.31港元。中民嘉业去年10月入股的股份认购价为每股0.1港元。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。