中国6月全国房价环比涨幅进一步扩大 深圳楼市表现抢眼

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月18日 - 中国6月房价同比跌幅连续第二个月收窄，环比涨幅则较上月扩大，年初楼市新政的刺激效应逐渐释放。其中较为亮眼的深圳房价同比涨幅达到两位数，其它一线城市除上海小涨外，其余仍小幅下跌但跌幅均有所缩小。
路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，6月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌4.9%，跌幅连续第二个月收窄；环比上涨0.4%，涨幅连续第二个月扩大。
“随着环比上涨，越来越多的城市同比降幅有所收窄，个别城市同比出现上涨。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读数据称。
他并援引数据指出，6月新建商品住宅价格同比下降的城市中，降幅比上月收窄的城市个数比5月增加26个，环比上涨的城市个数亦较5月增加7了个。
具体到四个一线城市，深圳6月房价同比上涨15.7%，连续第三个月上涨且涨幅是上月的逾两倍，同时其环比亦连涨七个月；上海房价同比亦开始上涨，北京和广州同比虽仍录得下跌，不过跌幅均比5月缩小。
而相比来看，二线城市房价总体平稳，且涨幅仍然较小。三线城市房价仍在下降，惟降幅在继续收窄。
“分城市看，房价分化依然非常明显。一线城市需求较旺，成交量增长较多，新建商品住宅及二手住宅价格涨幅远高于二、三线城市。”刘建伟说。
另据中国指数研究院月初数据显示，6月百城住宅均价环比上涨0.56%，连续第二个月上涨且涨幅扩大；同比下跌2.70%，跌幅收窄。
中国国家统计局周三发布的上半年经济数据可看出，虽然1-6月全国房地产开发投资增速持续下行，但商品房销售却出现了量价齐升、整体回暖趋势。
据统计局数据，1-6月房地产开发投资同比增4.6%，房屋新开工面积同比下降15.8%；商品房销售面积同比增长3.9%，销售额同比增长10%。
中指院对此认为，宏观环境整体向好，供需博弈渐趋合理，下半年楼市平稳增长可期，预计需求继续回暖，房地产开发投资同比增速回升至10.7%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
2015年 同比(%) 环比(%)
6月 -4.9 0.4
5月 -5.7 0.2
4月 -6.1 -0.01
3月 -6.1 -0.1
2月 -5.7 -0.4
1月 -5.1 -0.4
2014年 同比(%) 环比(%)
12月 -4.3 -0.3
11月 -3.7 -0.5
10月 -2.6 -0.8
9月 -1.3 -1.0
8月 0.5 -1.1
7月 2.5 -0.9
6月 4.2 -0.5
5月 5.6 -0.2
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年 同比(%) 环比(%)
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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