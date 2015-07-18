中国6月全国房价环比涨幅进一步扩大 深圳楼市表现抢眼

路透北京7月18日 - 中国6月房价同比跌幅连续第二个月收窄，环比涨幅则较上月扩大，年初楼市新政的刺激效应逐渐释放。其中较为亮眼的深圳房价同比涨幅达到两位数，其它一线城市除上海小涨外，其余仍小幅下跌但跌幅均有所缩小。

路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，6月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌4.9%，跌幅连续第二个月收窄；环比上涨0.4%，涨幅连续第二个月扩大。

“随着环比上涨，越来越多的城市同比降幅有所收窄，个别城市同比出现上涨。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读数据称。

他并援引数据指出，6月新建商品住宅价格同比下降的城市中，降幅比上月收窄的城市个数比5月增加26个，环比上涨的城市个数亦较5月增加7了个。

具体到四个一线城市，深圳6月房价同比上涨15.7%，连续第三个月上涨且涨幅是上月的逾两倍，同时其环比亦连涨七个月；上海房价同比亦开始上涨，北京和广州同比虽仍录得下跌，不过跌幅均比5月缩小。

而相比来看，二线城市房价总体平稳，且涨幅仍然较小。三线城市房价仍在下降，惟降幅在继续收窄。

“分城市看，房价分化依然非常明显。一线城市需求较旺，成交量增长较多，新建商品住宅及二手住宅价格涨幅远高于二、三线城市。”刘建伟说。

另据中国指数研究院月初数据显示，6月百城住宅均价环比上涨0.56%，连续第二个月上涨且涨幅扩大；同比下跌2.70%，跌幅收窄。

中国国家统计局周三发布的上半年经济数据可看出，虽然1-6月全国房地产开发投资增速持续下行，但商品房销售却出现了量价齐升、整体回暖趋势。

据统计局数据，1-6月房地产开发投资同比增4.6%，房屋新开工面积同比下降15.8%；商品房销售面积同比增长3.9%，销售额同比增长10%。

中指院对此认为，宏观环境整体向好，供需博弈渐趋合理，下半年楼市平稳增长可期，预计需求继续回暖，房地产开发投资同比增速回升至10.7%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

2015年 同比(%) 环比(%)

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

1月 -5.1 -0.4

2014年 同比(%) 环比(%)

12月 -4.3 -0.3

11月 -3.7 -0.5

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

2013年 同比(%) 环比(%)

12月 9.9 0.4

11月 9.9 0.5

10月 9.6 0.6

9月 9.1 0.7

8月 8.3 0.8

7月 7.5 0.7

6月 6.8 0.8

5月 6 0.9

4月 4.9 1

3月 3.6 1.2

2月 2.1 1.1

1月 0.8 0.7

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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