中国八成受访者有意愿贷款买房 刚性和改善型需求占多数--融360

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月12日 - 中国互联网金融公司--融360周一发布房贷报告表示，中国八成以上受访者会选择贷款买房，需求仍然较强；其中，刚需和改善型需求依然是未来中国楼市的主旋律。
融360最新发布的房贷调查报告显示，具有刚性需求的受访者短期购买欲望强烈，接近八成在三年内有购房计划；数据还显示，拥有房产的家庭短期没有购房打算的占比接近40%。
报告并显示，从买房的目的来看，三线城市投资和改善的意愿明显低于一、二线城市：一线城市购房目的中投资理财的比例占11.03%，而三线城市受访者中这个比例只有5.93%。但整体上，中国的购房者主要是为了自住，占比在65%以上，其中三线城市高达72.34%。
在购房者看来，中国一线城市仍然存在一定的投资价值，但三线城市的房产显然已经不太具备投资的价值。
在贷款金额调查方面，报告称，一线城市约74%受访者购房贷款在40万元人民币以上，其中贷款90万元以上的占比34.51%，贷款150万元以上的占11.56%；和一线城市中高额度贷款占比高的趋势不同，二三线城市的贷款额度主要集中在中间层。
调查结果还显示，年龄越小，越会尝试更多的贷款额度。报告分析，这主要由于年轻人在理财和信贷观念上的变化，更加愿意尝试通过负债提高生活质量。
融360介绍，该份调查有超过50万人在网上参与，产生有效问卷45万余份，其中一线城市5万份，二线城市16万份，三、四线城市25万份。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
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