中国八成受访者有意愿贷款买房 刚性和改善型需求占多数--融360

路透北京10月12日 - 中国互联网金融公司--融360周一发布房贷报告表示，中国八成以上受访者会选择贷款买房，需求仍然较强；其中，刚需和改善型需求依然是未来中国楼市的主旋律。

融360最新发布的房贷调查报告显示，具有刚性需求的受访者短期购买欲望强烈，接近八成在三年内有购房计划；数据还显示，拥有房产的家庭短期没有购房打算的占比接近40%。

报告并显示，从买房的目的来看，三线城市投资和改善的意愿明显低于一、二线城市：一线城市购房目的中投资理财的比例占11.03%，而三线城市受访者中这个比例只有5.93%。但整体上，中国的购房者主要是为了自住，占比在65%以上，其中三线城市高达72.34%。

在购房者看来，中国一线城市仍然存在一定的投资价值，但三线城市的房产显然已经不太具备投资的价值。

在贷款金额调查方面，报告称，一线城市约74%受访者购房贷款在40万元人民币以上，其中贷款90万元以上的占比34.51%，贷款150万元以上的占11.56%；和一线城市中高额度贷款占比高的趋势不同，二三线城市的贷款额度主要集中在中间层。

调查结果还显示，年龄越小，越会尝试更多的贷款额度。报告分析，这主要由于年轻人在理财和信贷观念上的变化，更加愿意尝试通过负债提高生活质量。

融360介绍，该份调查有超过50万人在网上参与，产生有效问卷45万余份，其中一线城市5万份，二线城市16万份，三、四线城市25万份。（完）