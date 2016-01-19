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中国财经 | 2016年 1月 19日 星期二 10:11 BJT

中国2015年房地产开发投资同比增1% 新开工面积下降14%

路透北京1月19日 - 中国国家统计局周二公布，中国2015年房地产开发投资同比增1%，前11个月的增速为1.3%。

统计局并公布，2015年房屋新开工面积同比下降14%；商品房销售面积同比增长6.5%，销售额增长14.4%。

此前数据显示，1-11月房屋新开工面积同比下降14.7%；同期，商品房销售面积同比上升7.4%，销售额同比增15.6%。

中国2014年房地产开发投资同比增10.5%，房屋新开工面积同比下降10.7%；商品房销售面积同比降7.6%，销售额下降6.3%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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