中国2015年房地产开发投资同比增1% 新开工面积下降14%

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月19日 - 中国国家统计局周二公布，中国2015年房地产开发投资同比增1%，前11个月的增速为1.3%。
统计局并公布，2015年房屋新开工面积同比下降14%；商品房销售面积同比增长6.5%，销售额增长14.4%。
此前数据显示，1-11月房屋新开工面积同比下降14.7%；同期，商品房销售面积同比上升7.4%，销售额同比增15.6%。
中国2014年房地产开发投资同比增10.5%，房屋新开工面积同比下降10.7%；商品房销售面积同比降7.6%，销售额下降6.3%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)