安邦保险斥资近33亿港元增持远洋地产 持股升至近三成

路透香港12月16日 - 据香港联交所资料显示，中国安邦保险近日再斥资近32.6亿港元增持远洋地产(3377.HK)，持后者股权增至近三成，取代中国人寿(2628.HK)(601628.SS)成为该中国房地产商的最大股东。

联交所最新的权益披露资料显示，安邦保险于本月9日以每股5港元在场外买入逾6.51亿股远洋地产股份，其好仓持股量由21.31%升至29.98%，高过中国人寿约29%的持股。

香港综合企业--九龙仓(0004.HK)稍早表示，按每股5港元代价悉数将所持4.45亿股远洋地产股份转让予一独立第三方，完成后九仓将不再持有远洋地产股权。

倘九仓出售股份由安邦保险接手，但涉及只有4.45亿股，目前尚未得悉安邦保险买入的其余逾2亿股由谁出让。

远洋地产周三收高2.26%，报4.97港元。（完）