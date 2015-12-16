安邦保险斥资近33亿港元增持远洋地产 持股升至近三成

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月16日 - 据香港联交所资料显示，中国安邦保险近日再斥资近32.6亿港元增持远洋地产(3377.HK)，持后者股权增至近三成，取代中国人寿(2628.HK)(601628.SS)成为该中国房地产商的最大股东。
联交所最新的权益披露资料显示，安邦保险于本月9日以每股5港元在场外买入逾6.51亿股远洋地产股份，其好仓持股量由21.31%升至29.98%，高过中国人寿约29%的持股。
香港综合企业--九龙仓(0004.HK)稍早表示，按每股5港元代价悉数将所持4.45亿股远洋地产股份转让予一独立第三方，完成后九仓将不再持有远洋地产股权。
倘九仓出售股份由安邦保险接手，但涉及只有4.45亿股，目前尚未得悉安邦保险买入的其余逾2亿股由谁出让。
远洋地产周三收高2.26%，报4.97港元。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。