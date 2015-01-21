中国今年地产开发投资增速续降 宏观政策料总体宽松--野村

路透北京1月21日 - 中国房地产市场2014年持续低迷，全年开发投资增速创17年最低。展望2015年，野村中国房地产研究部主管高剑锋认为，今年市场总体将比较平稳，不过由于土地销售面积和新开工料仍下行，所以开发投资增速将继续下降。

他在周三媒体电话会上并称，未来宏观经济增长对地产投资的依赖将减小，今年宏观政策料总体宽松，地方政府或采取多种手段吸引购房者。

“2015年土地销售面积会继续往下走，而且政府也说2015年土地总体供应量会减少，所以今年土地销售会继续下行，特别是上半年，而下半年还要看销售情况，...这是拖累地产投资最大的一个原因。”他说。

新开工方面，高剑锋认为，土地供应的放缓导致了新开工的下降，因此预计2015年新开工将延续下滑态势，“总体来看，2015年地产投资增幅在5-7%之间，长期还是继续往下走的趋势。”

中国国家统计局数据显示，2014年全年房地产开发投资同比增长10.5%，为1997年以来最低；新开工面积同比下降10.7%。2014年土地销售面积同比下降14.0%，土地销售额则小幅增长1.0%。

高剑锋同时表示，从库存来看，相对量的库存在往下走，但绝对量库存还在攀升。

“绝对值的峰值可能在一季度末，所以总体判断是2015年上半年应该还是去库存阶段，下半年可能才会出现房价回升，但一线城市和大的二线城市可能回暖的稍早一点。”他说，今年销售总体料持平或个位数增长，增幅在0-5%之间。

他并称，长期来看，地产投资和国家整体经济增长慢慢会脱钩，国家宏观经济增长对土地或地产投资的依赖会越来越小，对其他产业或基础建设领域投资的依赖程度会上升。

他援引2014年情况表示，GDP(国内生产总值)增长7.4%，地产投资增速则从2013年的19.8%降到了10.5%，“已经开始有一点脱钩。”

政策方面，高剑锋认为今年总体宽松，而各地方政府可能新推出或者加大针对购房者的刺激措施，其中包括降低交易税费、提供货币补贴以及放宽落户限制等。

此外，他并预计信贷政策可能进一步放松，每个季度料分别降准50个基点，二季度可能下调利率。

中国总理李克强最新表示，经济发展总体向好的基本面没有改变，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，既不松也不紧，中国会将更多精力放在结构性改革上。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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