2015年中国对外房地产投资翻倍 市况波动分散投资更重要--莱坊

路透香港2月17日 - 全球房地产顾问--莱坊周三称，2015年全年中国对外房地产投资近300亿美元，按年翻一倍；近期人民币贬值及股市波动对市场造成不确定因素，更突显中国投资者须分散投资的重要性，尤其在海外市场投资。

莱坊今天发表的报告指出，内地房地产价格下跌是带动2014年中国对外房地产投资上升的主要原因，而2015年内地楼市已见复苏，房价及成交量俱见回升，并以一线城市增长较明显。

然而，全国的房地产库存依然高企并在增加中，因此前过度兴建的项目将陆续落成并成为新的库存，尤其对小型及中型开发展商的边际利润构成压力，因此类开发商较难在土地竞拍上与大型对手竞争，在筹集额外资金进行开发的能力亦较为逊色。此外，中小型开发商的项目不少在非一线城市，去库存较为困难。故此，转往海外市场投资亦不失为可行的选择。

该行指出，去年内地开发商到海外投资的数目显着增加，反映出这些企业在国内竞争激烈的局面下，分散投资的需要。相比之下，海外投资房地产的内地保险公司数目仅轻微增加，但它们寻求较大型的核心资产。以金额计，内地保险资金去年斥资逾40亿美元在海外收购房地产资产，较2014年约20亿美元增加一倍。

莱坊表示，在物业类型方面，去年中国投资海外房地产中，物业开发项目占比由2014年的36%降至27%，而写字楼物业比例则由40%升至42%。至于投资酒店的比例，更由2014年的8%升至去年的18%，主要受安邦保险购买华尔道夫酒店和悉尼Bright Ruby购买希尔顿酒店大额交易带动。

莱坊称，虽然中国内地经济出现波动，但预计2016年中国对外投资将维持强劲增长，且优质房地产项目的供应将影响投资者的中短期决定。展望将来，受惠于＂一带一路＂、亚洲基础设施投资银行，以及中国促进对外贸易和金融的各项政策，资本输出将变得愈来愈具有可持续性，这亦意味着门户城市和重点区域的枢纽城市将充满机遇。（完）