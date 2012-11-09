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中国财经 | 2012年 11月 9日 星期五 15:10 BJT

1-10月房地产开发投资同比增15.4%

路透北京11月9日电---中国国家统计局周五公布,1-10月房地产开发投资同比增15.4%,与1-9月增速持平.

统计局并公布,1-10月房屋新开工面积同比下降8.5%;同期,商品房销售面积同比下降1.1%,销售额同比增5.6%.

此前数据显示,中国1-9月房屋新开工面积同比下降8.6%,商品房销售面积同比下降4.0%,销售额增2.7%.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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