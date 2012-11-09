人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京11月9日电---中国国家统计局周五公布,1-10月房地产开发投资同比增15.4%,与1-9月增速持平.
统计局并公布,1-10月房屋新开工面积同比下降8.5%;同期,商品房销售面积同比下降1.1%,销售额同比增5.6%.
此前数据显示,中国1-9月房屋新开工面积同比下降8.6%,商品房销售面积同比下降4.0%,销售额增2.7%.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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