今年房地产增速约25%--住建部专家

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透上海3月12日电---中国今年房地产政策和市场走势备受关注,中国住房和城乡建设部政策研究中心副主任王珏林日前表示,2012年房地产政策走势不会发生变化,投资不会过於悲观,增速或在25%左右.
上海证券报援引王珏林的话指出,2012年既是换届年又是“十二五”的第二年,因此各地发展干劲很大.
"所以2012年房地产还会保持相对稳定的发展态势,投资不会那麽悲观,我判断投资增速应该在25%左右."他并解释称.
中国1-2月房地产投资及新开工增速延续上年的回落趋势,,1-2月全国房地产开发投资同比增长27.8%,增速比2011年全年回落0.1个百分点;房屋新开工面积同比增长5.1%,增速回落11.1个百分点.
王珏林认为,目前房价仅仅是涨幅趋缓,并不是消费能力不足,截至去年年底居民储蓄存款达35万亿元人民币.这部分资金释放出来很大一部分会进入市场,这样会抬高房价.因此要想把目前的市场保持住,房地产调控政策就必须执行.
他强调称,中国政府2012年房地产调控基调已经非常明确,两会後也不会松动.在他看来,在部分地方"微调"被叫停後,不会再有其他地方做出"小动作".
王珏林并表示,如果一些地方政府仍不吸取前车之鉴,不排除有关部门会进一步出台文件,再度强化各地房地产调控政策的执行力度.
住建部部长姜伟新此前则表示,今年楼市调控不会再出新招,但也绝对不会放松;他并称,有信心在今年让几个一线城市的房价水平降下去. (完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
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