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中国财经 | 2013年 9月 10日 星期二 14:47 BJT

中国1-8月房地产开发投资同比增19.3% 新开工面积增4%

路透北京9月10日 - 中国国家统计局周二公布，中国1-8月房地产开发投资同比增19.3%，1-7月的增速为20.5%。

统计局并公布，1-8月房屋新开工面积同比增4%；商品房销售面积同比增长23.4%，销售额增长34.4%。

此前数据显示，1-7月房屋新开工面积同比增长8.4%；同期，商品房销售面积同比上升25.8%，销售额同比增37.8%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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