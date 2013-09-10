中国1-8月房地产开发投资同比增19.3% 新开工面积增4%

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透北京9月10日 - 中国国家统计局周二公布，中国1-8月房地产开发投资同比增19.3%，1-7月的增速为20.5%。
统计局并公布，1-8月房屋新开工面积同比增4%；商品房销售面积同比增长23.4%，销售额增长34.4%。
此前数据显示，1-7月房屋新开工面积同比增长8.4%；同期，商品房销售面积同比上升25.8%，销售额同比增37.8%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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