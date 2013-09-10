中国1-8月房地产开发投资同比增19.3% 新开工面积增4%

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏

路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。