中国房企融资并未再开闸--报载

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透上海2月6日电---中国证监会有关部门负责人表示,房地产企业的融资并没有重新开闸,公布所有在审首次公开发行(IPO)企业名单意在提高市场透明度.
证监会日前公布所有在审首次公开发行(IPO)企业名单,其中包括大连万达商业地产、富力地产、首创置业三家房地产企业.有媒体猜测,这意味着房地产融资申请重新开闸,房地产宏观调控政策可能开始松动.
中国证券报上周六援引证监会有关负责人证实,公布所有在审IPO企业名单,意在提高市场透明度,其中包括三家房地产企业,与房地产企业融资申请重新开闸没有关.
这三家企业IPO申请都是在房地产调控措施出台前上报的,目前这些企业的IPO申请审核处於暂停状态.
2010年4月,证监会表示,已与国土资源部建立联合监管工作机制,今後房地产企业IPO或再融资,都需先徵求国土资源部意见.国土部主要负责对证监会送审企业购地、用地合规性予以审核.
同年10月,证监会宣布,为坚决贯彻国务院及相关部门陆续出台的一系列规范土地出让、税收、信贷等产业、金融政策,证监会已暂缓受理房地产企业重组申请,对已受理的房地产企业重组申请徵求国土资源部的意见.
尽管中国住宅市场房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.去年底召开的中央经济工作会议强调,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯
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