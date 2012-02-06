中国房企融资并未再开闸--报载

中国证监会有关部门负责人表示，房地产企业的融资并没有重新开闸，公布所有在审首次公开发行(IPO)企业名单意在提高市场透明度。

路透上海2月6日电---中国证监会有关部门负责人表示,房地产企业的融资并没有重新开闸,公布所有在审首次公开发行(IPO)企业名单意在提高市场透明度.

证监会日前公布所有在审首次公开发行(IPO)企业名单,其中包括大连万达商业地产、富力地产、首创置业三家房地产企业.有媒体猜测,这意味着房地产融资申请重新开闸,房地产宏观调控政策可能开始松动.

中国证券报上周六援引证监会有关负责人证实,公布所有在审IPO企业名单,意在提高市场透明度,其中包括三家房地产企业,与房地产企业融资申请重新开闸没有关.

这三家企业IPO申请都是在房地产调控措施出台前上报的,目前这些企业的IPO申请审核处於暂停状态.

2010年4月,证监会表示,已与国土资源部建立联合监管工作机制,今後房地产企业IPO或再融资,都需先徵求国土资源部意见.国土部主要负责对证监会送审企业购地、用地合规性予以审核.

同年10月,证监会宣布,为坚决贯彻国务院及相关部门陆续出台的一系列规范土地出让、税收、信贷等产业、金融政策,证监会已暂缓受理房地产企业重组申请,对已受理的房地产企业重组申请徵求国土资源部的意见.

尽管中国住宅市场房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.去年底召开的中央经济工作会议强调,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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