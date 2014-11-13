证监会再核准11家企业新股首发申请 为IPO重启后第六批

路透北京11月13日 - 中国证监会周四核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板三家、创业板三家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第六批新股批文。

将在上交所上市的五家企业分别为海南矿业股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、维格娜丝时装股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司和华电重工股份有限公司。

深交所中小板的新上市公司有深圳王子新材料股份有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有限公司和广东燕塘乳业股份有限公司；创业板新上市公司有潮州三环（集团）股份有限公司、天津凯发电气股份有限公司和广东道氏技术股份有限公司。

证监会官方微信并称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。

中国证监会自今年6月重启A股IPO后，均维持每个月核准一批新股首发申请的节奏。路透统计数据显示，10月23日起的第五轮新股申购资金规模峰值达9,558.6亿元人民币，超过了9月24日起的第四轮新股申购资金8,622.1亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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