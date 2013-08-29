中国地产商未来三至六个月料继续积极购地以支持成长--穆迪

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透香港8月29日 - 评级机构穆迪周四发布报告称，预期该行给予评级的中国开发商于未来三至六个月会继续积极收购土地，以支持它们的长期增长。
穆迪表示，这些开发商于7-8月期间持续活跃于土地收购，料情况将于未来三至六个月持续，以补充土地储备支持它们的长期增长。
“开发商的资金维持充裕，这归功于过去6-12个月录得强劲的合同销售，以及今年初在离岸市场筹措资金，但未来6-12月个月它们用于建筑上的新资金需求仍然较大。”穆迪副总裁及高级分析师曾启贤表示。
他指出，至于一些积极参与购地的小型的开发商如禹洲地产(1628.HK)和中国奥园(3883.HK)等，则可能削弱它们的信用状况。
报告称．今年1-7月全中国的房地产合同销售额按年增长39.9%，主要受市场对住房刚性需求和市场气氛好转带动。
但穆迪指出，这增速较上半年46%的增长为低，反映市场压抑需求被吸收。随着中国经济增长放慢，今年余下时间房地产销售的可能只有温和按年增长，与去年下半年市场强劲复苏的情况大相迳庭。
穆迪指出，该行给予评级的19间内地开发商今年首七个月的合同销售均表现理想，中国海外(0688.HK)、碧桂园(2007.HK)、世茂房地产(0813.HK)、中骏置业(1966.HK)、佳兆业(1638.HK)、绿城中国(3900.HK)料能够完成全年销售目标。
至于恒盛地产(0845.HK)和宝龙地产(1238.HK)今年的销售则弱于去年，因此要完成全年销售目标或面对挑战，并会削弱其财务和资金状况。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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