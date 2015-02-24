中国去年全国房地产用地同比下降25.5%--国土资源部

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京2月24日 - 中国国土资源部近日发布《2014年国土资源主要统计数据》显示，2014年全国房地产用地同比下降25.5%，受房地产市场低迷和经济增长转型的影响。
数据也显示，2014年各地为拉动经济增长，大规模推进基础设施建设，作为稳增长、惠民生的重要手段，交通、水利基础设施等其他用地供应大幅增加，基础设施用地占比首次超过50%。
数据显示，2014年全国国有建设用地供应61万公顷，同比下降16.5%。其中，工矿仓储用地14.7万公顷，同比下降29.9%；房地产用地15.1万公顷，同比下降25.5%；基础设施等其他用地31.1万公顷，同比下降1.9%。
“受工业增速下滑和房地产市场低迷影响，工矿仓储和房地产用地下降较大，这也预示着中国经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。”报告称。
2014年，全球经济总体增长乏力，处在复苏之中。中国经济在“三期叠加”大背景下转入中高速发展新常态，经济结构不断升级优化。土地等国土资源供应量呈持续下降态势，2009-2013年存在的大量批而未供和闲置土地“涌出”，缓解土地供需矛盾。土地年计划安排使用量、批准建设用地以及建设用地供应量等统计指标同比均有下降。（完）
欲参看更多细节，请点选国土资源部网站(here)
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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