中国十大城市2015年土地成交量下跌 但均价创新高--易居

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月7日 - 中国房地产研究机构--上海易居房地产研究院最新发布报告称，十大典型城市2015年土地成交量跌价升，成交均价同比涨15.7%，创下历史新高，并预计今年土地市场将进一步上升。
易居周四发布的报告称，2015年在全国总体房地产市场下行的影响下，十大城市土地成交建筑面积20,615万平方米，降幅近两成；十大城市土地出让金收入为8,333亿元人民币，与2014年相比下降5.7%。
十大城市土地成交均价，则在5月触及年度最低点后，一路小幅攀升走高，进入历史高位区间，特别是在前期蓄势基础上，11月、12月突破历史最高均价，再创新高。
“2015年整年价格同比上升趋势已成定局，预计2016年有望进一步延续上涨的基调。”易居报告称。
其中一线城市土地成交均价在2012年达到近五年最低点后，2013年迅速反弹向上,2014年延续了2013年的上行趋势,2015年加速攀升，为13,745元/平方米，增幅高达为85%。
具体来看，四城市土地成交建筑面积上海下降明显，深圳小幅回落，北京和广州有所上涨；从成交价格看，上海增幅最为显著，北京、广州其次，而2015年全国最火爆的深圳，土地市场却出现了小幅回调，增幅分别为47.4%、14.7%、9.7%、-18%。
报告指出，2015年整体情况与近六年相比，成交量创六年新低，而成交均价则是历史最高位，一线城市成交均价上升幅度尤高，二线城市也不甘落后，下半年稳步跟进。说明一线城市和部分重点二线城市土地价值深得各方认可，吸引包括险资企业在内的各大房企和机构争相布局。
“预计2016年土地市场将在2015年基础上进一步上升，土地市场区域分化将更加明显，市场变化也将更为复杂。”易居表示。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。