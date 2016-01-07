中国十大城市2015年土地成交量下跌 但均价创新高--易居

路透北京1月7日 - 中国房地产研究机构--上海易居房地产研究院最新发布报告称，十大典型城市2015年土地成交量跌价升，成交均价同比涨15.7%，创下历史新高，并预计今年土地市场将进一步上升。

易居周四发布的报告称，2015年在全国总体房地产市场下行的影响下，十大城市土地成交建筑面积20,615万平方米，降幅近两成；十大城市土地出让金收入为8,333亿元人民币，与2014年相比下降5.7%。

十大城市土地成交均价，则在5月触及年度最低点后，一路小幅攀升走高，进入历史高位区间，特别是在前期蓄势基础上，11月、12月突破历史最高均价，再创新高。

“2015年整年价格同比上升趋势已成定局，预计2016年有望进一步延续上涨的基调。”易居报告称。

其中一线城市土地成交均价在2012年达到近五年最低点后，2013年迅速反弹向上,2014年延续了2013年的上行趋势,2015年加速攀升，为13,745元/平方米，增幅高达为85%。

具体来看，四城市土地成交建筑面积上海下降明显，深圳小幅回落，北京和广州有所上涨；从成交价格看，上海增幅最为显著，北京、广州其次，而2015年全国最火爆的深圳，土地市场却出现了小幅回调，增幅分别为47.4%、14.7%、9.7%、-18%。

报告指出，2015年整体情况与近六年相比，成交量创六年新低，而成交均价则是历史最高位，一线城市成交均价上升幅度尤高，二线城市也不甘落后，下半年稳步跟进。说明一线城市和部分重点二线城市土地价值深得各方认可，吸引包括险资企业在内的各大房企和机构争相布局。

“预计2016年土地市场将在2015年基础上进一步上升，土地市场区域分化将更加明显，市场变化也将更为复杂。”易居表示。（完）