今年将从严从紧投放年度建设用地计划指标--国土部

路透北京1月9日电---中国国土资源部部长徐绍史周六称,今年将从严从紧投放年度建设用地计划指标,大力推进高标准基本农田建设,以最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度统筹保发展,促进经济发展方式转变.

新华社报导援引徐绍史称,2012年将加强土地调控保障科学发展用地,从严从紧投放年度建设用地计划指标;深化耕地保护新机制建设,做到严而又严,大力推进节约集约用地.

他并称,今年将大力推进高标准基本农田建设,建设1亿亩高标准基本农田;探索完善土地整治中建设用地指标配置、土地增值收益分配、农民土地权益保障等方面政策,强化全覆盖、全过程监管.

此外,做好保障性住房和普通商品房用地供应,国务院批准用地城市必须在2月底前对保障性住房用地单独组卷申报,审查通过的用地由部安排计划指标,4月底前完成用地审批.

报导援引数据称,2011年全国安排新增建设用地计划指标同比增长16.25%,全年土地供应量同比增长37%;实现补充耕地480万多亩.1,000万套保障房应保尽保,商品住房用地全年实际供应145万亩,同比增长4%.

中国住房和城乡建设部此前已和各地方政府签订2012年保障房建设"军令状",开工总量基本确定在700万套,竣工总量确定为400万套.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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