上半年土地出让金收入明显降低--中指院

路透北京7月2日电---中国指数研究院最新报告显示,今年上半年土地出让金收入明显降低,土地成交量也增长乏力,其中北京和上海两地成交量明显下滑.

报告称,上半年全国300城市土地出让金总额6,525.98亿元,较去年同期下降38%.其中,上海丢失蝉联的冠军宝座,出让金总额仅占去年同期四成,为184.2亿元人民币;而北京今年更是无缘前十,出让金总额144.88亿元,较去年同期降55.65%.

不过,重庆以出让金总额379.42亿元位居榜首,同比上涨20.6%,南通、常州等三线城市亦也跻身前十.

土地成交量方面,上半年40个大中城市中仅有9个城市的成交量高於去年同期,其中北京和上海土地成交量均明显下滑,一线城市仅广州高於去年.

今年上半年北京共成交土地298.61万平方米,同比减少57%;上海共成交土地846.87万平方米,同比减少22%.广州成交量则较去年同期增加13%.

而成交量涨幅较大的城市包括海口、乌鲁木齐、西安等.其中天津位於榜首,较去年同期增长28%.

同时,与10年、11年上半年相比,今年上半年全国住宅用地成交总价排行榜黯然失色,20亿元以上的地块仅有5宗,今年上榜地块多数为底价成交.报告指出,今年总价排行榜地块楼面价水平相对较低,多数集中在3,000-6,000元/平方米之间.

而在40个大中城市住宅用地楼面均价排行榜上,杭州以8,111元/平方米的均价位於榜单首位,同比上涨58%,北京跻身前三,楼面均价5841元/平方米,较去年同期上涨42%.不过因上海主推动迁安置房,其楼面均价2874元/平方米,同比下跌42%.

报告认为,这些住宅用地楼面均价上涨的城市,主要是受推出地块区位影响,地方政府为了缓解持续冷清的住宅用地市场,推出不少位於主城区的优质宅地,拉高整体成交均价.

"相对而言,这些城市中多数住宅用地成交量下滑幅度很大,量少质优是大中城市住宅用地市场的普遍现象."报告称.

中国房地产调控继续显效,5月房价连续第三个月同比下跌.但同时受政策放松预期和地方政府微调影响,房价上涨预期升温,带动销售显现回暖迹象.业内人士认为,未来房价深调不可能,但反弹空间亦有限,开发商料仍以"保量"为主,不敢贸然涨价. (完)

--发稿 苏丹; 审校 乔艳红

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