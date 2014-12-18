中国一线城市现九折以下房贷利率 年内料总体持稳--融360

路透北京12月18日 - 中国领先的垂直金融搜索平台--融360发布最新房贷报告表示，12月份，中国一线城市房贷利率均出现九折以下优惠，预计年内一线城市房贷利率总体平稳。

融360报告显示，进入年底，一线城市尤其是北京、上海的利率几近触底，除非央行出台新的刺激政策，否则近期再次出现银行集体下调房贷利率的可能性微乎其微。

以下为融360报告的重要内容摘录：

**一线城市房贷现九折以下优惠**

进入12月，北京首套房利率由最低9折降至最低8.8折， 由汇丰银行和农业银行提供。目前，北京首套房平均利率仅为9.4折，为一年中利率最宽松时期。

上海地区，汇丰银行以最低8.8折的优惠利率，占据榜首位置；渤海银行的9折利率列居第二。针对首套房，上周，在融360监测的23家上海地区的银行中，有两家提供9折及以下优惠利率，三家银行提供9.5折以下利率，11家银行提供9.5折利率。

上周，广州房贷市场总体变化不大。12月1日起，汇丰银行开始在广州执行8.8折房贷优惠利率。此外，广州汇丰银行的执行优惠利率的附加条件也大幅降低，调整后贷款额在100万元人民币以上的客户，即可享8.8折利率优惠。

**房贷新政未全覆盖**

融360在上海地区调研的23家银行中，执行“认贷不认房”新政的银行占绝大多数。未执行的银行包括广发银行和渤海银行。

房贷新政尚未在广州各银行全面落实。根据融360最新监测数据，目前广州共有17家银行执行新政，在所有被监测银行中占比超七成。

中国央行此前于11月22日起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。

为扶持低迷的中国楼市，中国央行和银监会于9月底宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。

（完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。