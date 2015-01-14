今年房贷政策将呈现前松后紧 公积金贷款续宽松--报告

路透上海1月14日 - 中国领先的垂直金融搜索平台--融360周三发布报告预计，与去年前紧后松的态势不同，今年国内房贷市场将总体呈现前松后紧态势，而公积金贷款政策有望进一步宽松。

融360指出，今年上半年银行很可能会延续2014年年底宽松的房贷政策。从下半年开始，楼市有望出现好转，中央支持政策或随之趋紧，在房贷额度逐渐耗尽和央行降息挤压利润空间等因素影响下，银行可能会逐渐收紧房贷。

报告预测，中国央行今年有望宣布2-3次的降息，全年房贷环境将以宽松为主基调，低利率将刺激更多的潜在购房者入市，从而促使部分热点城市的楼市更快回暖，但对于明显供过于求的三四线城市则影响效果有限。

在银行房贷政策方面，报告预计，国内银行对二套房的认定及相应的贷款政策也一改此前一刀切的做法，开始向各自为政转变，原本国内一统的首套房首付3成以上、二套房首付6成以上的房贷门槛正被打破。今年个性化的二套房贷款政策将在更多银行出现，降低二套房首付比例是大势所趋。

报告称，自2014年10月公积金新政发布以来，虽然已经有超过40个城市不同程度地放宽了公积金贷款政策，但是这些城市中绝大部分仅针对提高贷款额度、缩短公积金缴存期限、开放异地贷款中的一两项进行了调整，并且还有很多城市迟迟未对公积金新政有所表态，如一线城市中的广州和深圳。

融360预计，2015年各地公积金仍将进一步落实新政，公积金贷款政策将更加宽松，更多城市将推行异地贷、提供最高贷款额度、降低首付比例等措施。

对于楼市政策，报告预计，未来一段时期，政府可能更倾向于运用金融、财税等市场化手段，如降低二手房交易税费，甚至降低首付成数等，促使潜在的需求转化为成交量，而行政化调控手段会越来越少。

一线城市限购政策松绑概率大，即使今年不全面取消限购，也有很大的可能降低限购门槛。如降低对外地人连续缴存社保年限的要求及购买二套房的权利、松绑高端住宅限购等。

融360的业务已由原先的房贷向信用卡、理财产品等领域拓展，去年其贷款在线申请总额超过1万亿元人民币，每月有五千万笔的金融产品搜索，使其可以利用这些海量数据，房贷、无抵押贷款、信用卡、理财等多个细分金融领域进行监测和分析。

据融360首席执行官叶大清介绍，公司已成立大数据研究院，这是第一个由互联网金融企业自行组织的研究机构。研究报告的基础数据来自其平台上的用户搜索和申请行为，以及对全国上万家合作金融机构近十万种金融产品的实时监控。未来所有研究报告将免费开放给个人消费者、小微企业、学术研究机构和金融机构等。

2012年上线的融360，用户累计申请贷款已超过1.8万亿元，累计信用卡申请2,152万笔，合作推出的银行理财产品逾七万款。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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