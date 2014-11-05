中国二线城市房贷集体松绑 已出现8.5折房贷利率优惠--报告

路透上海11月5日 - 中国央行房贷新政9月底出台，据互联网金融搜索平台融360最新报告，国内各地多数银行已执行“认贷不认房”新政，热点一二线城市也已集中推出优惠利率，如杭州、兰州也首次出现了“8.5折”房贷优惠政策。

融360信贷专家徐瑾在报告中指出，以目前房贷市场形势来看，银行执行七折房贷概率较小，八折利率附加诸多苛刻条件，利率九折已是较大优惠。

报告指出，继上月优惠利率在一线城市集中出现后，近日，二三线城市集体发力，杭州、南京、天津、济南等地银行房贷利率一降再降，抢滩出台比拼首套房最低利率。

周一，渤海银行杭州分行针对优质客户提供最低8.5折的房贷利率。这是目前杭州、乃至全国房贷利率优惠力度最大的银行。而兰州的邮储银行针对贷款客户的资质和征信记录，亦推出了“8.5折”房贷利率政策，这在兰州各大银行也是首例。

报告指出，民生银行(600016.SS)周二成为南京地区首个发放9折房贷利率的银行，但是只针对一手楼盘，而且客户申请的前三个月内在民生银行存款达到日均2万元人民币。

此外，融360独家获悉，南京11月底将有少数银行出台七折利率的文件，如若成真，将是全国首个七折房贷利率。

而天津提供优惠利率的银行数量也翻了一番，由上月两家增至四家，分别是中德银行（9折）、天津银行（9折）、招商银行(600036.SS)(3968.HK)（9.5折）、中国银行(3988.HK)(601988.SS)（9.5折）。虽然各家都有不同的附加条件，但准入门槛也大大降低。如中德银行规定，组合贷商贷及公积金贷款之比在1.5倍以内的，或者有10万元以上住房储蓄存款的贷款客户可享受九折利率优惠。

徐瑾认为，各地银行虽推出更多优惠折扣，但能否成功申请，还是要看银行设定的门槛高低。一般而言，9折利率是个分水岭，九折以下附件条件较为苛刻，九折及以上贷款人申请成功的概率较大。

他指出，银行从成本利益角度考虑，七折无疑是赔钱赚吆喝。对于房贷利率变动，银行又多采取随行就市原则，房贷一下子从基准到普及7折是不现实的。而九折利率已是底线，至于八折、甚至可能出现的七折，银行必然设定较为苛刻的准入门槛。

中国央行和银监会9月底宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策，享受贷款利率最低七折的优惠。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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