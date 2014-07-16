焦点：信托融资渠道枯竭 中国房地产商面临违约风险

图为北京一名售楼人员站在一处楼盘展厅里的沙盘边上。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透香港7月16日 - 中国影子银行机构今年上半年减少对房地产开发商的贷款，在房市降温的情况下，关闭了这条关键的融资渠道，有可能给地产业和整体经济带来麻烦。

信托公司在房市热络的时候是个方便的融资来源，尤其对于难以从银行贷到款的小型开发商而言。信托公司从富裕人群和企业募集资金，用于发放高息贷款，已然成为中国庞大但不透明的影子银行体系的组成部分。

但据信托研究机构用益信托(Use Trust)的统计，今年上半年中国的信托公司对地产商的贷款总额较上年同期减少了39%。与此同时，通过理财产品发放的483亿元人民币贷款的平均利率攀升了16个基点，至9.67%。

这对中国开发商来说是个不良兆头。据券商Jefferies，这些开发商明年必须偿还价值近6,000亿元人民币的信托贷款。

“违约风险在加剧，因为信托产品高度依赖房价上涨，”招商证券发展研究中心宏观研究主管谢亚轩说。

监管机构担心影子银行迅速扩张问题，对信托机构加大监查力度，所以信托机构一方面发现自身筹资的难度加大，另一方面，随着楼市降温，他们对于向开发商放贷也愈发谨慎，尤其是那些小型开发商。

民间调查显示，中国6月新房价格连降三个月，因部分开发商降价以刺激销售，而且他们要力争实现2014年销售目标，预计许多开发商将进一步降价。

房地产市场笼罩着供应过剩的乌云，而且有信托贷款在未来12到18个月到期，因此开发商可能倍感压力。

房地产在中国经济规模中占15%，而且直接牵扯到40个行业，所以许多分析师认为，房地产市场下滑是中国今年实现7.5%成长目标面临的重大风险。

**展期贷款风险**

信贷环境收紧致使开发商再融资和展期信托贷款变得更加艰难。

根据国家统计局数据，截至5月底，中国房地产开发商今年融资总额共计4.7万亿(兆)元人民币，较上年同期增长3.6%。但与2013年同期32%的增幅相比，步伐已大大放缓。

“如果信托机构的贷款不能展期，那么这家公司就会陷入困境，”一家香港上市地产公司的高管说。这位高管拒绝具名。

图表：中国的房地产信托贷款投资产品： link.reuters.com/gym42w

**大公司愈发受到青睐**

虽然信托机构减少对小型开发商的贷款，但对大型公司的热情却有增无减。

根据用益信托网，截至7月7日，恒大地产(3333.HK)在今年通过信托机构针对其项目发行的信托产品，共计筹资33亿元。恒大地产按1-6月营收计是中国第三大地产开发商。

恒大拒绝置评。

信托公司表示，他们在选择房地产相关融资项目时更加挑剔，并且对基础设施投资的偏好程度超过房地产项目，因为前者通常都拥有政府支持。

“我们基本上不再承做省级以下或中小型开发商的案件了。”五矿国际信托有限公司一位信托经理表示。由于他未获授权对媒体发言，因此要求匿名。

但规模愈大未必代表愈安全。由于这些项目贷款被归为股本而非债务，可能使一家企业的资产负债表看起来较实际情况更稳健。

巴克莱6月时指出，恒大的融资来源若全视为债，该公司整体债务股本比应该高达220%。

“我们认为，该公司杠杆过高，尤其是长期证券产品；万一销售持续放缓，可能带来沉重打击。”巴克莱分析师Alvin Wong在一篇客户报告中写道。

今年发生数件延迟付款和违约事件后，信托贷款开始受到外界瞩目。

上个月华鼎控股(3398.HK)表示，该公司给杭州开发商中都集团的2亿港元(合2,581万美元)信托贷款，有二笔利息在约定期限内，未有按时结清。据报导中都集团对外债务约20亿元人民币。江苏一家造船商4月也称，一笔提供给南京一家开发商的1.05亿元人民币信托贷款发生违约。(完)

(编译 张若琪/郑茵/李爽/白云 审校 孙茉莉/艾茂林)

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