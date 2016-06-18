5月中国70城房价同比连涨八个月且涨幅扩大 但环比涨幅回落

路透北京6月18日 - 中国5月70城房价同比连续第八个月上涨且涨幅进一步扩大，新建商品住宅同比上涨的城市数量仍在增加，但环比上涨城市个数减少，其中一线城市房价同比和环比涨幅均开始收窄。

路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，5月70个大中城市新建住宅销售价格同比升6.9%；从环比看，5月新建住宅销售价格较上月上涨0.9%，连续13个月上涨，但涨幅较前月有所回落。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，环比来看，5月70城新建商品住宅和二手住宅价格上涨的城市分别有60个和49个，分别比上月减少5个和2个；涨幅比上月收窄的城市分别有36个和25个，分别比上月增加15个和5个。

“环比上涨城市个数减少，涨幅有所收窄，...房价总体涨势放缓，一、二、三线城市环比涨幅均比上月有所收窄。”他说。

当前热点城市中，北京、上海、南京、合肥、厦门、深圳新建商品住宅价格指数环比分别上涨2.4%、2.3%、4.1%、5.1%、5.5%和0.5%。

但同比上涨城市个数继续增加，惟一线城市涨幅首现双收窄，二、三线城市涨幅则继续扩大。

数据显示，5月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市均为50个，分别比上月增加4个和3个。

“房价同比总体继续上涨，但城市间涨势出现新变化。一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比平均涨幅均开始收窄，而二、三线城市同比平均涨幅则在上月基础上继续扩大。”刘建伟表示。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海5月新建住宅销售价格指数同比分别上涨19.5%和27.7%，深圳则同比上涨53.2%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）