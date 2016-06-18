5月中国70城房价同比连涨八个月且涨幅扩大 但环比涨幅回落

证监会主席召集机构座谈 听取有关IPO等问题市场意见--消息（更新版）
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透北京6月18日 - 中国5月70城房价同比连续第八个月上涨且涨幅进一步扩大，新建商品住宅同比上涨的城市数量仍在增加，但环比上涨城市个数减少，其中一线城市房价同比和环比涨幅均开始收窄。
路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，5月70个大中城市新建住宅销售价格同比升6.9%；从环比看，5月新建住宅销售价格较上月上涨0.9%，连续13个月上涨，但涨幅较前月有所回落。
国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，环比来看，5月70城新建商品住宅和二手住宅价格上涨的城市分别有60个和49个，分别比上月减少5个和2个；涨幅比上月收窄的城市分别有36个和25个，分别比上月增加15个和5个。
“环比上涨城市个数减少，涨幅有所收窄，...房价总体涨势放缓，一、二、三线城市环比涨幅均比上月有所收窄。”他说。
当前热点城市中，北京、上海、南京、合肥、厦门、深圳新建商品住宅价格指数环比分别上涨2.4%、2.3%、4.1%、5.1%、5.5%和0.5%。
但同比上涨城市个数继续增加，惟一线城市涨幅首现双收窄，二、三线城市涨幅则继续扩大。
数据显示，5月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市均为50个，分别比上月增加4个和3个。
“房价同比总体继续上涨，但城市间涨势出现新变化。一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比平均涨幅均开始收窄，而二、三线城市同比平均涨幅则在上月基础上继续扩大。”刘建伟表示。
统计局数据显示，重点城市中，北京与上海5月新建住宅销售价格指数同比分别上涨19.5%和27.7%，深圳则同比上涨53.2%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
同比(%) 环比(%)
5月 6.9 0.9
4月 6.2 1.2
3月 4.9 1.1
2月 3.6 0.6
2016年1月 2.5 0.4
2015年12月 1.6 0.3
11月 0.9 0.3
10月 0.1 0.2
9月 -0.9 0.3
8月 -2.3 0.3
7月 -3.7 0.3
6月 -4.9 0.4
5月 -5.7 0.2
4月 -6.1 -0.01
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 宿泱韫/侯向明; 审校 张喜良)
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