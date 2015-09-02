大部分中国非房地产企业可应对人民币贬值10%影响--穆迪

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月2日 - 评级机构穆迪周二最新报告指出，假设在8月11日人民币兑美元中间价形成机制变动之后人民币继续贬值10%，70家受评的中国公用事业、基础设施和非房地产企业中，大部分公司有充足的财务缓冲空间应对人民币贬值10%的影响。
穆迪并指出，70家公司中只有一家投资级公司和4家投机级公司将面临更大的评级下调压力。而人民币贬值10%可能促进出口增长，可能令受评的很多非房地产企业获益。
“截至2014年12月31日，我们分析的70家公司包括境外债券和银行贷款在内的外币债务占比为48%，”穆迪副董事总经理黄卓尧称，“其中大部分债务的汇率风险未获对冲”。
“但是，一些公司的美元收入可对以人民币支付的本息增长提供自然对冲。”穆迪副董事总经理曾慧思补充道。“其他公司，尤其是投资级公司的流动性强劲，而且债务处于中低水平。”
穆迪在其最新发布的《中国非房地产企业：多数受评公司可应对人民币温和贬值的影响》报告称，其他因素可能抵消人民币贬值的影响，例如汇率灵活性的增强可以为中国政府提供更大的货币政策放松空间来支持经济。
如果这一情景发生，国内利率的下降将有助于降低国内借款成本，缓和以人民币支付的美元利息成本上升以及受评企业债务指标恶化的影响。
此外，人民币贬值10%可能促进出口增长，可能令受评的很多非房地产企业获益。
受评企业美元债券的短期再融资风险有限。2016年8月之前到期到期的大部分债券是由国企发行的。”我们预计，这些企业能够依托政府支持顺利获得债市资金，从而实现债务再融资。“
穆迪报告称，燃气公用事业企业滨海投资有限公司(2886.HK)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。