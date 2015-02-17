融创中国收购上海房企约38%股权及债权 作价逾13亿元

中国强烈质疑欧委会对中国产热轧板卷反补贴案裁决的正当性
路透北京5月5日 - 针对欧盟委员会对中国产热轧板卷反补贴案做出的终裁披露，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国强烈质疑欧委会裁决的正当性，并敦促欧委会严格依照世贸组织规则进行调查和裁决，尽快修改其不合理裁决。
路透香港2月17日 - 中国房地产商融创中国(1918.HK)继入股以深圳为基地的佳兆业(1638.HK)后，周二宣布收购一家上海房地产公司约38%股权及债权，总代价逾13亿元人民币。
据公告，融创透过全资子公司上海融创睿丰向卖方--北京枫丹、深圳仲山、深圳华顺以及深圳深国房地产收购其于上海枫丹丽舍房地产开发有限公司合共37.855%股权及相关的未偿还股东贷款，总代价为13.25亿元。
交易完成后，卖方仍持有上海枫丹合共37.855%股权。
融创表示，“收购事项将进一步扩大本集团在上海的市场份额。”
上海枫丹主要持有上海枫华50%股权，后者主要从事上海浦东东郊地块的整理和开发，涉及的总建筑面积约112万平方米。
香港时间10:15，融创跌2.79%，报6.96港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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