融创中国收购上海房企约38%股权及债权 作价逾13亿元

路透香港2月17日 - 中国房地产商融创中国(1918.HK)继入股以深圳为基地的佳兆业(1638.HK)后，周二宣布收购一家上海房地产公司约38%股权及债权，总代价逾13亿元人民币。

据公告，融创透过全资子公司上海融创睿丰向卖方--北京枫丹、深圳仲山、深圳华顺以及深圳深国房地产收购其于上海枫丹丽舍房地产开发有限公司合共37.855%股权及相关的未偿还股东贷款，总代价为13.25亿元。

交易完成后，卖方仍持有上海枫丹合共37.855%股权。

融创表示，“收购事项将进一步扩大本集团在上海的市场份额。”

上海枫丹主要持有上海枫华50%股权，后者主要从事上海浦东东郊地块的整理和开发，涉及的总建筑面积约112万平方米。

香港时间10:15，融创跌2.79%，报6.96港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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