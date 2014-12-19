明年要促进楼市平稳运行 新开工保障房700万套--住建部

路透北京12月19日 - 中国住房和城乡建设部部长陈政高周五表示，2015年要准确把握房地产市场运行中出现的新情况、新问题，积极应对，促进房地产市场平稳运行。

新华社援引陈政高在全国住房城乡建设工作会议上的讲话称，明年新开工建设保障性安居工程700万套，基本建成480万套。

“随着新型城镇化的推进，相当数量的新市民的住房问题还没有解决，相当数量的城市居民对改善住房条件还有新的期待。这就要求我们准确把握市场运行中出现的新情况、新问题，注意地区间的差异，跟踪市场走势，积极应对，主动作为，促进房地产市场平稳健康发展。”陈政高说。

他并透露，2015年要基本完成林区、垦区棚户区改造任务，2017年基本完成独立工矿区棚户区改造任务。

新华社援引住建部提供的数据称，2014年已全面完成700万套以上的保障性住房开工建设任务，其中各类棚户区470万套以上，基本建成480万套，完成260万户农村危房改造。

他并称，今年房地产市场供求状况发生了一些变化，但房地产在国民经济中的地位和作用没有变。

“一方面，房地产业的走势，受到宏观经济形势的影响；另一方面，房地产的变化，在一定程度上也影响着整个经济运行。”他解释称。

他同时表示，今年以来，房地产市场迅速变化，住建部强化地方调控主体责任，及时调整了限购、差别化信贷等方面的政策，支持居民合理的住房消费，总体上保持了房地产市场平稳运行。

中国主要城市11月房价同比连跌三个月，并创路透统计以来最大跌幅；但随着政策叠加效应的利好，当月成交创年内新高，带动环比跌幅进一步收窄。

国家统计局此前数据显示，1-11月房地产开发投资同比增速续降至11.9%，创2009年1-7月数据以来最低；同期房屋新开工面积同比下降9.0%；商品房销售面积同比下降8.2%，销售额下降7.8%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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