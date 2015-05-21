中国奥园地产联手腾讯控股推出智慧生活服务O2O平台

路透香港5月21日 - 中国房地产商参与＂互联网+＂潮流再添一员，中国奥园地产(3883.HK)周四宣布与腾讯控股(0700.HK)旗下腾讯地图、财付通及大粤网签订合作协议，合作打造基于移动互联网的智慧生活服务O2O（Online To Offline，线上至线下）平台，预计9月开通上线。

奥园地产表示，地产业务与互联网融合为公司2015年四大升级战略之一。公司目前已推出商业App、乐生活物业App及全网营销系统等，效果显着。

即将上线的＂智爱生活＂平台提供传统物业增值服务，藉助腾讯旗下三个平台对家庭消费及生活习惯的数据分析，提供生活服务。此外，通过与腾讯地图合作，打造实景O2O商业经营模式；与腾讯财付通开展关于社区服务支付合作；与腾讯大粤网形成全面战略合作，融入腾讯智慧城市生活服务生态圈。

随着内地房地产市场由＂黄金时代＂转入＂白银时代＂，近期不少开发商纷纷筹谋转型，例如绿地集团介入互联网金融、恒大地产(3333.HK)亦向健康产业、体育、畜牧、粮油等多元化发展。建业地产(0832.HK)则与华谊兄弟(300027.SZ)签约，合作兴建＂电影文化小镇＂项目。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。