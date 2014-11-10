调查指“占中”对香港楼市有影响 楼价可能下调5%--美联物业

路透香港11月10日 - 香港物业代理--美联物业周一发布的一项调查显示，近七成受访市民认为“占领中环”运动对楼市有影响，并改变本身对物业的交投行动部署。该行估计，倘占领运动长期持续或恶化，配合加息步伐、新供应增加等因素，楼价可能下调5%。

占领运动持续至今已44天，金钟、铜锣湾、旺角等地区仍有部份道路被示威者占领。美联物业近日访问了逾300名市民，了解买卖双方于占领运动启动后的物业交投意向，及对楼市影响的看法。

调查发现，近七成受访者认为占领运动对楼巿有影响，至于个人层面，逾六成人因而改变其物业交投行动部署，当中约四成业主指会暂缓换楼及放盘，五成半非业主亦指会暂缓入巿，反映不明朗前景下后巿存隐忧，深化买卖双方观望情绪，窒碍二手交投。

＂目前事态发展尚处观察阶段，倘长期持续或恶化，配合加息步伐、新盘供应等多重因素，将催化‘一手抢二手’，楼价或现5%调整。＂美联物业住宅部行政总裁布少明表示。

布少明称，占领运动由9月28日启动至今逾月，巿场密切关注事态发展，不明朗因素未除，令观望情绪延续，加上新盘持续抢客，二手明显受压，成交量反覆偏软。

根据美联物业分行统计，十大指标屋苑于10月成交量合共录得约235宗，较9月跌12%，而跌幅较少的为以用家为主的新界区。虽然短期内楼巿未现恐慌情绪及走货压力，惟事件旷日持久，不少巿民对经济前景存疑虑，负面消息有待消化。

虽然占领运动拖累二手成交，但未对资产价值造成太大冲击。二手楼巿维持“价升量跌”局面。据美联＂楼价走势图＂显示，10月楼价仍然持续上升，以实用面积计算，平均尺价报约9,643港元，首10个月累升约8.3%，惟10月按月升幅收窄至0.8%，上升幅度连续三个月减少，同时是自今年5月微调双倍印花税后的五个月新低。

此外，美国结束买债，市场预期明年下半年可能会开始加息，将对楼价带来下行风险。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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