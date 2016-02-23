高房价和高库存并非全局性问题 要“因地施策”--人民日报

路透北京2月23日 - 人民日报周二发表时评文章称，化解房地产库存既没有万能药，也没有速效药；中国的房地产市场有着鲜明的地域特点，房价过高和库存过多都不是全局性问题，解决问题要因地施策，留下弹性空间。

文章并称，房地产企业不应作壁上观，过时的营销策略应及时调整，偏高的市场定价需适当降低；整个行业也需要加快兼并重组的力度，抛弃零敲碎打的“野蛮生长”，迎来产业集中后的“精耕细作”。

“中国房地产市场的供需矛盾是结构性的，而户籍制度、住房制度和产业重组，则是解决问题的途径所在，需要各地因地制宜，”文章称。

财政部上周宣布调整房地产交易环节契税和营业税优惠政策，就基本把北上广深四个一线城市排除在外。

人民日报指出，衡量房地产库存的过剩与否，关键要看潜在的购买群体。对城市户籍人口来说，目前的房地产库存可能的确有些多，但是，如果算上工作和生活在城市的两亿多非户籍人口，目前的房地产库存并不算多。

户籍制度改革是释放“去库存”潜能的关键之一，而且现有的房地产库存可以为增强保障水平提供支持。

目前已经有不少地方利用棚户区改造，通过货币化安置、政府回购商品房等政策措施化解房地产库存。比如，甘肃省今年计划建设的4.6万套保障房中，有3.3万套准备从存量商品房中回购；山西、广西、安徽等省区已将货币化安置作为棚改的重要渠道。

国家信息中心2月中旬发布报告称，2016年只要经济不出现严重问题，房地产市场各项指标将保持低位运行，房地产市场整体量升价缓，但区域市场仍会继续分化。（完）