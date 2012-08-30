专家称若有楼市新政亦不会越出“新国八条”

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京8月30日电---中国实体经济持续放缓但楼市却已回暖,已成为掣肘货币政策放宽的重要考量,市场对楼市调控加码的预期正愈发强烈.不过住建部政策研究中心副主任王珏林认为,严格落实"新国八条"基本就能达到稳定市场效果,即便再出新政也不会越出此范围.
中国证券报周四引述他并称,预售制虽有弊端,但在房地产业融资渠道仍未拓宽之时,尚未到预售制退出的时机.
"现阶段,确实应该梳理一下去年出台的'新国八条'看哪些条款落实到位了,哪些还没有落实到位,"他说,"其实只要按照'新国八条'的要求,稳定市场基本上没有太大的问题."
王珏林称,现在是政策的敏感期,要保证房地产市场稳定发展,首先要稳定政策.而国务院派出督查组一方面是形势需求,另一方面也是半年的常规督查工作."未来政策的导向还是主要依据'新国八条',...如果再出台政策,也不会越出'新国八条'的范围,"
人民日报海外版日前报导也援引业内人士称,楼市并非全面回暖,已有政策若能从严执行,市场不具大幅反弹条件,楼市调控当前仍以稳字当头,调控加码可能较小.
由於整体政策预期不明朗,很多房地产企业已经放缓拿地和开发的节奏.但王珏林认为,不用担心市场供应断裂,因为市场自身有调节机制、地产商要运作也不可能停工,而且还有不少空置房屋.
中国政府去年年初出台包括调高二套房首付、全面铺开"限购"等的"新国八条",如今一年半的时间过去,尽管房地产调控政策未有松动,但最新数据进一步证实,楼市已走出低谷.路透据国家统计局公布数据测算,继上月新建住宅价格环比持平後,7月环比又微升0.1%.
针对预售制是否有必要调整的问题,王珏林指出,要取消预售制,首先要考虑的是企业的融资渠道是否已经拓宽.在现有的融资环境下,预售款占房地产企业资金来源的比例将近1/3,去掉这1/3的资金企业就失去了开发能力."当融资渠道拓宽以後,企业对预售资金的依赖减少时,才可以慢慢取消预售制."
中国国务院副总理李克强日前强调,要继续贯彻执行房地产市场调控政策,抑制投机投资性需求,增加普通商品住房供应,巩固调控成果,促进房地产市场长期平稳健康发展.并称在当前形势下,更应充分发挥好保障房建设惠民生、稳增长、调结构一举多得的作用.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 张喜良
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