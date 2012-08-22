中国未来或鼓励同步发展商品房和保障房--专家

* 中国未来政策或鼓励商品房和保障房同步发展--中房专家

* 房企放慢投资,高价房延迟入市或推升未来中国房价

路透北京8月22日电---在史上最严调控政策打压下,国内房地产市场正经历低谷.中国房地产开发集团理事长孟晓苏表示,当前政策对商品房的打压亦会拖累保障房建设,因而难以持续.随着保障房建设加快,未来房地产政策很可能回到"双轨制"上来,即鼓励商品房和保障房同步发展.

他近期接受路透专访时并认为,房地产企业放慢投资,以及高价房延迟入市,将成为推动未来房价上涨的两大重要因素.

"保障房和商品房就像是一个硬币的两个面.一面刻着数额明码标价,另一边刻着国徽彰显公平,这就是商品房和保障房的关系.如果你把货币的这一面砸烂了,另一面还会好么?"孟晓苏称.

他表示,中国保障房建设资金在现行土地政策下主要来自於地方政府的土地差价.由於商品房限购造成居民不买房、开发商不买地,地方政府缺钱保障房建设自然就缺钱.

此前财政部公布的数据显示,今年上半年全国国有土地使用权出让收入11,430亿元人民币,同比下降27.5%.

2011年中国已实现开工建设保障房1,000万套的目标,今年计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套,前七个月新开工已完成全年约八成计划.

孟晓苏认为,随着保障房建设的大规模跟进和商品房建设的持续发展,未来房地产政策有望回归到保障房和商品房并行发展的"双轨制"上来.

"我认为以後会回到双轨制.政府当然应该为低收入者造保障房,而在商品房方面,如能增加供应量就可以防止其价格过快上涨."他称.

中国在1998年就提出了住房政策实行双轨制.2010年底的中央经济工作会议再次提出"要建立符合国情的保障住房体系和商品房体系",再次明确了住房双轨制.

此前公布的中国70个大中城市新建商品住宅价格连续两月环比上涨,但人民日报援引业内人士称,已有政策若能从严执行,市场不具大幅反弹条件,楼市调控当前仍以稳字当头,调控加码可能较小.

**未来房价或将推高**

对於中国房地产的前景,孟晓苏表示,中国的房地产周期是五年上涨两年衰退.最近一次2006-2010年是增长期,2011-2012年是衰退期.

"明年将迎来新的增长期,这不光是经济规律,从政治上来讲,每次换届以後,也会有至少三年的发展期."他称.

今年下半年将召开中国共产党第十八次全国代表大会,主要领导人到时将换届.

而长期而言,孟晓苏认为,中国还在城镇化进程中,从各国经验看,城市化率到75%时房地产市场才逐渐饱和.而下一轮房地产市场的投资热、购买热,将推动中国工业化、城镇化进程,这一进程还需要25-30年时间.

对於未来的房价走向,他称,在严厉调控下,房地产商投资增速下滑将影响未来产出,造成供不应求;而某些地方政府为迎合控制房价的政策目标,延後批准高价房的销售,也为未来房价上涨留下隐患.

"想打压房价是初衷,但其效果却只打压了销售额,房价却没有被压到下降,...调控能够抑制相关产业和经济发展,唯独抑制不住房价上涨."他称.

货币政策放松刺激"刚需"入市,加上开发商上半年"以价换量"策略显效,中国楼市成交二季度开始回暖,而房价也出现小幅抬头之势.最新数据显示,继上月70个大中城市新建住宅价格环比持平後,7月环比又微升0.1%.且环比上涨的城市翻番至50个.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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