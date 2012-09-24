官媒称房价尚不具备全面反弹条件

路透北京9月24日电---中国住建部负责人近日称,尽管不少城市房价环比出现上涨,但同比涨幅普遍仍为回落,房价尚不具备全面反弹的条件,下一阶段房地产市场调控仍处於关键时期,要继续督促限购城市执行住房限购措施.

人民日报上周日刊登文章表示,总体看,去年下半年以来形成的市场格局尚未出现根本性改变,投机投资性购房得到明显抑制,房价基本平稳,住房库存量基本保持稳定,没有出现大范围的房价大幅反弹现象.

住建部负责人称,随着交易量回升,部分城市房价环比出现微涨,但多数城市房价同比仍为下降.从近期督查情况看,尽管不少城市环比上涨,但同比涨幅普遍仍为回落,有的仍是负增长,然下一阶段房地产市场调控仍处於关键时期,巩固房产调控任务仍很艰巨.

"中央强调要坚定不移地贯彻执行房地产市场调控政策、巩固调控成果.各地各部门应坚持调控政策不动摇、不放松,坚决遏制投机投资性购房,努力增加普通商品住房供应,随着大量保障性住房的建成投入使用,进一步稳定市场预期,房价尚不具备全面反弹的条件."这位负责人说.

国家统计局公布的数据显示,1-8月全国新建商品住房销售5.7亿平方米,同比下降4.1%.

国务院总理温家宝本月初也强调,巩固房地产市场调控成果,需坚决遏制投资投机性购房需求,更重要的是增加住房有效供应,包括普通商品房和保障房供应,特别是已建成的保障房要尽快投入市场.

住建部人士称,有关部门还将继续做好房价、地价动态监测,做好防止房价反弹的政策预案.指导各地全面实施商品住房销售价格公示制度,规范二手房交易行为和中介服务市场监管.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

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