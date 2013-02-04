中国房地产渐见复苏 房价料温和上升--渣打

路透香港2月4日 - 据渣打(2888.HK)每季向30家中国开发商的调查显示,内地房地产市场复苏动力正在积聚,开发商已开始重回土地市场,并拟今年增加开工量;而目前市场已见到房价温和上升的迹象,行业板块正在整固.

渣打周一发表的报告称,该行的调查发现,在需求强劲、减价及市场气氛转变带动下,内地多个城市的住房价格正在上升.有18家开发商表示,有意于未来三至六个月购买土地.此外,地方政府也增加土地供应,土地流拍的情况也持续减少.

报告称,主要上市开发商仍然是土地拍卖场上的主要买家,而国企和地方政府背景的开发商表现活跃,民企和较小型的开发商则仍然审慎.因此,预期未来数个月,房地产开工量料将增加.

报告指出,开发商预期今年住房的销售将较去年佳,而房价将会温和上升.在受访的30家开发商中,三分之一表示过去三个月住房售价有10%或更高的涨幅.但亦有近半的开发商表示,注意到其他开发商仍然以折扣来吸引买家,定价策略或因应不同项目而有别.

大部份受访开发商同意,未来六个月房价可能最多只有10%的升幅.

虽然楼市景气有改观,但开发商的融资环境仍然受制约,特别是小型开发商.报告称,开发商资金成本并未有显着下降,而银行贷款亦没有变得较容易.

报告称,截至2012年底,开发商的贷款总计达3.9万亿元人民币,占银行总借贷的6.2%.而银行贷款占去年房地产投资总资金量的15.3%,相对2009年和2010年分别为19.7%和17.2%.至于来自预售款占资金量的比例则有所上升.

此外,报告表示,大部份开发商预期中央的政策,包括限购令和按揭利率等将维持不变,唯寄望于融资环境转宽松,以及地方政府层面在落实政策方面会有更大弹性.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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